Uf, kako nerodno. Ste videli, kaj se je radijcu zgodilo sredi trgovine? (VIDEO)

Radijski voditelj Robert Roškar je na TikToku poskrbel za pravo komedijo, ko je z občutkom za dramatiko opisal svojo zadrego v vrsti pri blagajni. Snemal se je v avtu, varno na samem, medtem ko je opisal pripetljaj, ki ga je doživel po indijskem kosilu.

»Bil sem v Sparu in me je nekaj ‘šraufalo’ … jedel sem čičeriko. Razmišljal sem: zdaj bom mogoče prdnil,« je začel Roškar. Po njegovi oceni bi moral biti »tih«, zato se je opogumil prav v trenutku, ko je gospa pred njim zavlačevala med klepetom z blagajničarko. A prdec ni bil tih. Bil je »prav takooo«, je ponazoril z bobnečim zvokom.

»Seveda sem se pretvarjal, da nič ne vem. Gledam v telefon, tipkam … a z leve vidim, da me ljudje gledajo. Jasno je bilo, od kod je prišlo,« je nadaljeval, medtem ko se je komaj zadrževal smeha. Dodal je še: »Pred mano je bila starejša gospa, za mano mlada dama … mislim, takšnega lahko samo tip spusti. No, nočem biti diskriminatoren do žensk, ampak jaz še nobene nisem slišal, da bi takega spustila.«

Ko je mislil, da je najhuje mimo, ga je presenetil še drugi val. »Glavno, da ne bo vonja, sem si rekel. Ta nima vonja. Ta je tisti, ko je zrak …« A ni šlo po načrtu. »Bil je vonj. Prišel je zelo kmalu. Bila je aroma. In to taka orng! Kot da bi štiri dni jedel pasulj,« je obupano zaključil svojo zgodbo in šaljivo planil v jok.

Upajmo, da si bo Robert kmalu opomogel od travmatične izkušnje, pa tudi prisotni, ki so morali z njim preživeti ta nepričakovani aromatični dogodek.