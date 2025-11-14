  • Delo d.o.o.
OKRAŠEVANJE BLOKA

Robert Roškar zaskrbljen zaradi očeta: »Obljubil si, da ne boš ...« (VIDEO)

Slavko Roškar že več let okrašuje blok in enako je tudi letos.
Slavko Roškar med okraševanjem. FOTO: zaslonska slika/Facebook/Robert Roškar
Slavko Roškar med okraševanjem. FOTO: zaslonska slika/Facebook/Robert Roškar
A. Ka.
 14. 11. 2025 | 20:35
 14. 11. 2025 | 20:50
1:31
Blok, v katerem živi oče radijskega voditelja Roberta RoškarjaSlavko Roškar, bo tudi letošnjega decembra žarel v prazničnih lučkah. Slavko, ki se je s svojo ljubeznijo do prazničnih lučk marsikomu prikupil, v teh dneh lučke pridno napeljuje po bloku, kar pa povzroča skrbi njegovemu sinu.

Ob lanskem okraševanju bloka se je Slavko pogumno povzpel na streho in tako tudi tvegal svoje življenje. Tudi letos je bil viden na strehi. V videu, ki ga je objavil njegov sin, ga lahko vidimo, kako je tam iz koluta odvijal lučke. V videu sicer ni videti, da bi hodil po strehi tako kot lani. Je pa Roberta vseeno skrbelo. »ATA NE SPET NA STREHO!! (Tale video sem pravkar dobil v službo). NUJNO TI MORAMO ZRIHTAT DVIGALO! Prosim dol s strehe, ata, 71 LET MAŠ! Obljubil si, da ne boš sam plezal gor z lučkami,« je radijski voditelj zapisal po tem, ko je videl svojega očeta v akciji.

Kot je znano, bodo Slavkove lučke letos zagorele 29. novembra ob 17.00 na domačem naslovu v Mariboru. Na vabilu za ta dogodek na Facebooku je zapisano, da vstopnine ni in da gre kuhano vino in ostala pijača ter hrana iz Slavkovega žepa.

Kakšna podpora! Velika množica ljudi prišla na prižig lučk, ki jih je postavil oče Roberta Roškarja (VIDEO)

Je to najbolj okrašen blok v Sloveniji? To je storil oče znanega Slovenca (VIDEO)

IZBRANO ZA VAS
