Rocker Boscarol: deseturni rockerski poklon za 70 let (FOTO)

V sredo zvečer je Odiseja zaživela v izjemnem vzdušju, prežetem z energijo, glasbo in pristnimi čustvi. V središču dogajanja je bil jubilej enega najprepoznavnejših slovenskih podjetnikov, Iva Boscarola, ki je ob svojem 70. rojstnem dnevu na edinstven način združil dve veliki strasti – podjetništvo in rock'n'roll. Boscarol, ustanovitelj podjetja Pipistrel, ki se je uveljavilo kot svetovni pionir na področju ultralahkega letalstva, že dolgo dokazuje, da uspeh ni enodimenzionalen. Njegova poslovna pot je zgodba o inovativnosti, pogumu in viziji, manj znana pa je njegova predanost glasbi.

Idejni vodja večera je bil Marko Soršak - Soki, eden najbolj prepoznavnih slovenskih bobnarjev in pobudnik številnih glasbeno-humanitarnih projektov. Soki je zasnoval in koordiniral večurni program, ki je presegel klasične koncertne okvire in se razvil v pravo glasbeno pripoved. »Če sem mislil, da je bil projekt s 151 bobnarji vrhunec, sem se motil,« je po dogodku dejal in dodal: »To ni bil le koncert, to je bila izkušnja – Ivo Rocks 7.0.«

Na odru se je v desetih urah zvrstilo več kot 70 izvajalcev, med katerimi so bili zagotovo najprepoznavnejši Tomi Meglič iz skupine Siddharta, ki je skupaj s Sokijem, Borom Zuljanom in Janijem Hacetom odigral skladbe skupine Metallica. Nastopil je tudi Gregor Skočir, ki je z Rocktorsi odpel največje uspešnice skupine Big Foot Mama. Med nastopajočimi je bila Urška Majdič, ki je s skupino Billys Private Parking Sokiju nekoč ponudila prvo priložnost za pomemben glasbeni preboj, ter Buda iz Elvis Jackson, ki ga je popeljal na mednarodne odre. »Z Elvis Jacksoni sem imel prvi koncert v Švici. Z bobnanjem sem ustvaril sanje,« je ob tem povedal Soki.

Z Budo je na odru nastopil Tine Matjašič iz skupine AloStari. Izstopala je tudi Katarina Samobor iz skupine Tabu, ki je s svojo energijo še posebej navdušila občinstvo. Poseben pečat večeru so dali Sokijevi mladi bobnarji, ki so po uvodnem nastopu skupine De Liri Odisejo dvignili na noge. Dogodek je imel tudi slavnostno noto, župan Ajdovščine je skupaj s svojo ekipo Boscarolu izročil veliko rojstnodnevno torto. Ob tej priložnosti sta Boscarol in Soki obdarila že 141. osnovno šolo z glasbili. »Da bodo lahko prihodnje leto, ko bomo praznovali Ivo Rocks 7.1, nastopili z nami,« sta poudarila.

Marko Soršak - Soki je nastopal z vsemi skupinami, na odru je bil skoraj deset ur.

Metallica po slovensko – Tomi Meglič, Bor Zuljan in Jani Hace

Poleg glasbenega spektakla je večer ponudil tudi intimnejše trenutke. Tomaž Domicelj je v pogovoru z Boscarolom obudil njuna skupna leta koncertnih potovanj po svetu. Njune zgodbe, prežete z anekdotami iz zakulisja, so razkrile osebno plat človeka, ki ga javnost pogosto dojema predvsem skozi prizmo poslovnih dosežkov.