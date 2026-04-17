SPEKTAKEL OB JUBILEJU

Rocker Boscarol: deseturni rockerski poklon za 70 let (FOTO)

Glasbeni spektakel je ob jubileju Iva Boscarola združil številne znane glasbenike in znova poudaril pomen podpore mladim talentom
Ivo Boscarol je dobil torto občine Ajdovščina. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Soršak - Soki je nastopal z vsemi skupinami, na odru je bil skoraj deset ur.

Metallica po slovensko – Tomi Meglič, Bor Zuljan in Jani Hace

Marko Pigac
 17. 4. 2026 | 07:25
V sredo zvečer je Odiseja zaživela v izjemnem vzdušju, prežetem z energijo, glasbo in pristnimi čustvi. V središču dogajanja je bil jubilej enega najprepoznavnejših slovenskih podjetnikov, Iva Boscarola, ki je ob svojem 70. rojstnem dnevu na edinstven način združil dve veliki strasti – podjetništvo in rock'n'roll. Boscarol, ustanovitelj podjetja Pipistrel, ki se je uveljavilo kot svetovni pionir na področju ultralahkega letalstva, že dolgo dokazuje, da uspeh ni enodimenzionalen. Njegova poslovna pot je zgodba o inovativnosti, pogumu in viziji, manj znana pa je njegova predanost glasbi.

Idejni vodja večera je bil Marko Soršak - Soki, eden najbolj prepoznavnih slovenskih bobnarjev in pobudnik številnih glasbeno-humanitarnih projektov. Soki je zasnoval in koordiniral večurni program, ki je presegel klasične koncertne okvire in se razvil v pravo glasbeno pripoved. »Če sem mislil, da je bil projekt s 151 bobnarji vrhunec, sem se motil,« je po dogodku dejal in dodal: »To ni bil le koncert, to je bila izkušnja – Ivo Rocks 7.0.«

Na odru se je v desetih urah zvrstilo več kot 70 izvajalcev, med katerimi so bili zagotovo najprepoznavnejši Tomi Meglič iz skupine Siddharta, ki je skupaj s Sokijem, Borom Zuljanom in Janijem Hacetom odigral skladbe skupine Metallica. Nastopil je tudi Gregor Skočir, ki je z Rocktorsi odpel največje uspešnice skupine Big Foot Mama. Med nastopajočimi je bila Urška Majdič, ki je s skupino Billys Private Parking Sokiju nekoč ponudila prvo priložnost za pomemben glasbeni preboj, ter Buda iz Elvis Jackson, ki ga je popeljal na mednarodne odre. »Z Elvis Jacksoni sem imel prvi koncert v Švici. Z bobnanjem sem ustvaril sanje,« je ob tem povedal Soki.

Z Budo je na odru nastopil Tine Matjašič iz skupine AloStari. Izstopala je tudi Katarina Samobor iz skupine Tabu, ki je s svojo energijo še posebej navdušila občinstvo. Poseben pečat večeru so dali Sokijevi mladi bobnarji, ki so po uvodnem nastopu skupine De Liri Odisejo dvignili na noge. Dogodek je imel tudi slavnostno noto, župan Ajdovščine je skupaj s svojo ekipo Boscarolu izročil veliko rojstnodnevno torto. Ob tej priložnosti sta Boscarol in Soki obdarila že 141. osnovno šolo z glasbili. »Da bodo lahko prihodnje leto, ko bomo praznovali Ivo Rocks 7.1, nastopili z nami,« sta poudarila.

Poleg glasbenega spektakla je večer ponudil tudi intimnejše trenutke. Tomaž Domicelj je v pogovoru z Boscarolom obudil njuna skupna leta koncertnih potovanj po svetu. Njune zgodbe, prežete z anekdotami iz zakulisja, so razkrile osebno plat človeka, ki ga javnost pogosto dojema predvsem skozi prizmo poslovnih dosežkov. 

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
