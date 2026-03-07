Rodila še ena znana slovenska vplivnica, dečku dala prikupno ime (FOTO)

Galerija
Karin Velikonja je v Sloveniji in tujini znana predvsem kot ustanoviteljica programa Glowin Face, ki temelji na obrazni jogi in celostnem pristopu k dobremu počutju. S svojo metodo je pritegnila tudi mednarodno pozornost, pred kratkim pa je odprla tudi holistični studio, ki združuje različne naravne pristope k negi obraza in telesa.
Njen partner dr. Matej Kuliš je priznani zobozdravnik in specialist stomatološke protetike. V svoji zasebni praksi se ukvarja predvsem z estetsko stomatologijo in rekonstrukcijo zob. Par se je poročil leto in pol nazaj, včeraj pa sta se razveselila prvega otroka, sinčka po imenu Eduardo Lovro.
