BOŽIČKOV TEK

Roglič tekel z Božički v Mariboru (FOTO)

Več kot 330 tekačev in tekačic je sodelovalo na Božičnem teku v Mariboru.
Po mariborskih ulicah je tekel tudi kolesarski šampion Primož Roglič.

Martina Rauter, MGŠT, je prišla v družbi partnerja in smučarskega trenerja Urbana Planinška ter psa Ajka.

Fundacijo Primoža Rogliča so predstavljali Lora Klinc Roglič, Dominik Klinc - Vinko ter njegova partnerica Maruša.

Matej Regent, Toti Radio, DJ Galij Vračun ter Nina Petrič, vodja promocije Čarobni Maribor 2025

Tadej Slapnik, nekdanji politik in direktor HashNET, je podprl svojo ekipo tekačev.

Marko Pigac
 24. 12. 2025 | 07:42
Ne zgodi se ravno pogosto, da se Božičnega teka udeleži nekdanji olimpijski zmagovalec in svetovni podprvak v kronometru, ki je kar štirikrat osvojil Vuelto in enkrat Giro, Tour de France pa se mu je za las izmuznil izpod nog, nekoč vrhunski skakalec na smučeh ter kolesarski junak Primož Roglič. Ta je udeležence in tudi organizatorje presenetil ter tekel skupaj z ostalimi 335 tekači, preoblečenimi v Božičke. Ekipa Protime, ki se ukvarja s profesionalnim časomerilstvom na največjih tekmovanjih po Sloveniji in zunaj meja, si je zadevo zamislila kot zadnji tek pred novim letom, prizadeva pa si, da bi Božičkov tek postal tradicionalen. Letos sta se organizacijskemu odboru Božičkovega teka, dolgega slabih pet kilometrov, pridružila Šport Maribor ter Fundacija Primoža Rogliča. V otroških tekih po promenadi prenovljenega Lenta pa so se pomerili tudi najmlajši.

Absolutni zmagovalec Božičkovega teka je postal Jan Kramer s časom 16:13 pred Sergejem Fekonjo in Lukasom Dovnikom. Najhitrejša med dekleti je bila Anja Bezlaj (17:28), ki je prehitela Marušo Stermecki Pukl ter Nejo Marinic, obe za več kot dve minuti. V cilj je prišla takoj za Primožem Rogličem (17:27). 

Marko Pigac24. 12. 2025 | 07:42
