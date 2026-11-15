Rok Piletič iskreno o ljubezni in spominih na preteklost: »Naše poti se včasih razidejo ...« (VIDEO in FOTO)

Pevec Rok Piletič, ki je skupaj z bratom Anejem vrsto let navduševal v priljubljenem duetu BQL, vse od začetka samostojne glasbene poti razkriva tudi nekoliko drugačno, bolj osebno plat svojega ustvarjanja. Tokrat je poslušalcem predstavil novo skladbo Lepa je, za katero se skriva zgodba o ljudeh, ki jih včasih izpustimo iz svojega življenja, a nam zanje kljub temu ni vseeno. Kot nam je zaupal, pesem ni nastala zgolj iz domišljije, temveč so ga navdihnile tudi njegove osebne izkušnje.

»Najlepše pesmi nastanejo takrat, ko pišeš o stvareh, ki si jih res doživel in občutil. Življenje nam na pot pripelje ljudi, ki v nas pustijo določeno sled, pa čeprav se naše poti včasih razidejo, to še ne pomeni, da moramo izbrisati vse lepe spomine. Ravno nasprotno. Mislim, da je nekaj najlepšega, ko lahko na neko obdobje pogledaš z nasmehom in hvaležnostjo,« je za Slovenske novice povedal glasbenik, ki verjame, da lahko nekateri ljudje ostanejo pomemben del naše zgodbe, čeprav že dolgo niso več del našega vsakdana.

FOTO: Osebni arhiv

Odločil se je za samostojno pot

Ob tem se seveda poraja vprašanje, ali se za čustvenim besedilom skriva konkretna oseba, ki je v njegovem življenju pustila poseben pečat. »Seveda ima pesem svojo zgodbo in svoj navdih, ampak ne bi želel, da bi jo ljudje povezovali zgolj z eno osebo. Veliko bolj mi je pomembno, da v njej vsak najde del svoje zgodbe,« je pojasnil in dodal, da imamo verjetno vsi nekoga, ki nam je nekoč veliko pomenil, danes pa ni več del našega življenja.

Za priljubljenim pevcem je tudi obdobje velikih sprememb. Po desetletju ustvarjanja v duetu BQL se je odločil za samostojno pot, na kateri želi predvsem ostati zvest sebi. Priznava, da ga je preteklo desetletje precej oblikovalo, tako glasbeno kot osebnostno. »Včasih sem se veliko ukvarjal s tem, kaj si bodo mislili drugi, danes pa mi je pomembneje, da sem iskren do sebe in do tega, kar ustvarjam,« nam je zaupal. Kot pravi, je po desetih letih skupnega ustvarjanja z bratom prišel do točke, ko želi povedati svojo zgodbo. »Na neki način ponovno začenjam, ampak tokrat z ogromno izkušnjami in precej bolj jasno predstavo o tem, kdo sem in kakšno glasbo želim ustvarjati.«

FOTO: Osebni arhiv

Z izbranko uživata v skupnih trenutkih

Nova skladba je le del širše glasbene zgodbe, ki jo namerava prihodnje leto zaokrožiti s svojim prvim samostojnim albumom. Če bo šlo vse po načrtih, bo ta izšel spomladi 2027. Pri nastajanju albuma še naprej sodeluje z bratom Anejem, ki skrbi za produkcijo, Rok pa se vse bolj posveča pisanju melodij in besedil. »Mislim, da bo album precej oseben. Ne nujno v smislu, da bom v vsaki pesmi razkrival konkretne dogodke iz svojega življenja, ampak predvsem skozi občutke, razmišljanja in izkušnje, ki so me oblikovale,« pojasnjuje. Med temami, ki ga najbolj navdihujejo, so ljubezen, odnosi, razhodi, novi začetki in upanje.

Čeprav nova skladba govori tudi o ljudeh, s katerimi so se naše poti razšle, pa je Rokovo sedanje ljubezensko življenje očitno precej bolj veselo. Pred kratkim je javnosti predstavil svojo izbranko Tjašo Žnidaršič, s katero, kot pravi, uživata v skupnih trenutkih. »S Tjašo se imava lepo in mislim, da je to najpomembnejše. Vedno bolj ugotavljam, kako dragoceno je, ko imaš ob sebi človeka, s katerim si lahko popolnoma sproščen, se veliko smejiš in uživaš tudi v čisto običajnih trenutkih,« nam je zaupal.

Njegov vsakdan je zaradi glasbenih obveznosti in številnih projektov pogosto precej razgiban, zato toliko bolj ceni čas, ki ga lahko preživi z izbranko. »Ni nujno, da se zgodi kaj velikega ali posebnega. Včasih so najlepši prav tisti povsem spontani trenutki, ki jih niti ne načrtuješ,« še pravi pevec, ki tako v glasbi kot zasebnem življenju vse večji pomen pripisuje iskrenosti in preprostim stvarem.