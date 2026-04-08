Rok Piletič prestal operacijo noge, še vedno upa, da bo kmalu na odru (FOTO)

»Joj, kako neprijeten občutek je to, kot da te je nekdo ustrelil v nogo od zadaj, sploh ne znam opisati, samo padeš kot klada. Ne privoščim nikomur. Čista nemoč,« je v bolečinah fotografiji z urgence izpred parih dni pripisal Rok Piletič. Poškodba je prišla v zelo občutljivem trenutku, saj je pevec zadnje mesece v tišini pripravljal nove projekte. »Pa ravno zdaj, ko pripravljam izdajo novih pesmi in začetki nastopov in koncertov ... Vse sem pripravljal 'v tišini' zadnje par mesecev,« je razkril. Kljub vsemu pa si želi, da načrtov ne bi preveč spreminjal. »Ker pa plana ne bi rad spreminjal, mi ne zamerit, če boste v kakem nastopu, intervjuju ali celo spotu videli Roka, ki sedi,« je sporočil sledilcem.

Včeraj pa je s sledilci delil novico, da je operacija potekala uspešno in da je že na poti k okrevanju. Najtežji del je za njim, hkrati pa se zaveda, da ga čaka dolgotrajno in zahtevno okrevanje. Pri poškodbah ahilove tetive rehabilitacija pogosto traja več mesecev, vključuje pa postopno razbremenjevanje noge, fizioterapijo in ponovno pridobivanje moči. Piletič kljub vsemu ostaja optimističen in odločen, da ga poškodba ne bo ustavila bolj, kot je nujno potrebno.

Po njegovih besedah bo moral za nekaj časa prilagoditi nastope in vsakodnevne aktivnosti, a želja po vrnitvi na oder ni nič manj goreča. Pod njegovimi objavami se še naprej zbirajo številni komentarji podpore, poleg oboževalcev pa so se mu javili celo sosedje in drugi sovaščani iz Prevalj. Zagotovo pa je eden izmed bolj hecnih komentar, ki pevca tolaži, da bo v življenju vse bolje, ko se bo enkrat poročil. Če ima kakšno novo izbranko trenutno ne vemo, lani se je namreč razšel z Niko Zorjan.