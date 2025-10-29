Rok Piletič raznežen: pokazal prvo fotografijo z Avo Elo (FOTO)

Pevec Rok Piletič je pred slabimi tremi tedni postal ponosni stric in zdaj na Instagramu delil prvo skupno fotografijo, na kateri ljubeče pestuje svojo malo nečakinjo Avo Elo, hčerkico svojega brata Aneja Piletiča in njegove partnerice Ize.

Ob fotografiji je Rok zapisal ganljive besede, ki so se dotaknile mnogih src: »Ti boš ena velika zvezdica nekoč. Vem, ker, imaš tako fajno mamico in atana, Izo in Aneja.«

(Počakajte nekaj trenutkov, da se fotografija naloži):

Pod objavo so se hitro usuli komentarji. Sledilci so čestitali ponosnemu stricu, mnogi pa so pripomnili, kako lepo mu pristaja dojenček v naročju. Nekateri so ga v šali že vprašali, ali morda tudi sam razmišlja o očetovstvu.

Anej in Iza uživata v starševstvu

Anej Piletič, član glasbenega dua BQL, ki ga je ustvarjal skupaj z Rokom, je postal očka pred skoraj tremi tedni. Mladi pevec, ki sicer deluje tudi v ZDA, je skupaj z izbranko Izo razkril, da se jima je rodila hčerkica Ava Ela.

BQL je slovenski pop duo s Prevalj, ki deluje od leta 2016. Sestavljata ga brata Rok in Anej Piletič. FOTO: Neo Visuals

Iza je te dnina družbenih omrežjih delila ganljiv videoposnetek, v katerem je pokazala svojo pot – od trenutka, ko je izvedela, da je noseča, do prvih dni z novorojenčico. Posnetek je poln čustev: solz sreče, nasmehov in objemov.

Kot je zapisala ob videoposnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj, je bilo vredno potrpeti. »Na koncu je bilo vredno,« je zapisala ob videoposnetku.

(Oglejte si ga tukaj):

Družina Piletič žari od sreče, fotografija Roka z malo Avo Elo pa je v hipu ogrela srca njegovih oboževalcev. Čeprav je glasbena kariera bratov BQL dosegla mnoge uspehe, se zdi, da je to ena najlepših skladb njihovega življenja – tista, ki jo napiše družina.