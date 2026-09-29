Rok Piletič zaljubljen do ušes! Razkril, kaj ga je pri Tjaši najbolj prevzelo

Rok Piletič je na radio Robin prišel predstavit novo pesem, a ga je namesto glasbenega pogovora čakalo pravo zaslišanje o zasebnem življenju. Pevec, ki ga mnogi še vedno poznajo kot polovico priljubljenega dua BQL, je iskreno spregovoril o svoji ljubezni Tjaši in razkril nekaj podrobnosti o njunem odnosu.

Njegova nova pesem nosi naslov »Poslana iz vesolja«, a pogovor za Radio Robin se je hitro obrnil tudi v bolj osebne vode. Rok je povedal, da ga je pri Tjaši najprej pritegnila predvsem ena lastnost. »Prva stvar, ki me je pritegnila, je bila delavnost,« je povedal. Spoznala sta se pri skupnem projektu, kjer je bil Rok njen nadrejeni, kot producent, in prav tam je opazil, kako zavzeto in odgovorno se loteva dela.

Rok je priznal, da sta si s Tjašo v nekaterih pogledih precej različna. Sam je bolj energičen in družaben, Tjaša pa je po njegovih besedah bolj umirjena. »Je malo kontra od mene. Ko zaupa, se odpre, prej pa je bolj introvertirana,« je opisal svojo izbranko.

Na vprašanje, kaj ga pri njej najbolj navdušuje, ni dolgo razmišljal. Prav ta mirnost naj bi bila nekaj, kar ga pri njej najbolj pritegne.

Skupaj sta bila na dopustu. FOTO: Osebni arhiv

Tjaša pa ima tudi nekaj, kar jo zna spraviti ob živce. »Verjetno moja zasedenost, ker veliko delam in ne hodim veliko naokrog,« je povedal Rok. Ob vprašanju, ali pri njej vidi kakšno tako imenovano rdečo zastavo, je bil jasen. »Je ne vidim. Če bi jo, je verjetno ne bi izbral,« je dejal.

Ljubezen, ki je prišla nepričakovano

Rok danes piše novo poglavje, tako v glasbi kot zasebno. Po koncu poti dua BQL se je podal na samostojno glasbeno pot, kmalu zatem pa je v njegovo življenje vstopila tudi nova ljubezen. Tjaša je povezana tudi z njegovo glasbo. Čeprav je pesem »Poslana iz vesolja« nastala še pred njunim poznanstvom, je danes dobila še poseben pomen, saj jo Rok povezuje tudi z ljubezensko zgodbo, ki jo živi.

Tjaša Žnidaršič je širši javnosti postala znana leta 2024, ko je sodelovala na izboru za Miss Slovenije in osvojila naziv Miss simpatičnosti. Par je poleti skupaj užival tudi na oddihu v Grčiji.