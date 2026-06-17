Rok Terkaj žaluje: poslovil se je njegov dolgoletni štirinožni prijatelj (FOTO)

Raper Rok Terkaj je sporočil žalostno novico. Poginil mu je kuža Castro, njegov dolgoletni štirinožni prijatelj, ki je v njihovo življenje prišel kot »mala kepica«, nato pa za vedno osvojil njihova srca. Od njega se je poslovil z ganljivimi besedami, polnimi ljubezni, hvaležnosti in bolečine. Castro je skoraj dopolnil 13 let, kar je, kot so mu povedali na veterini, za bokserja veliko, a Trkaj je iskreno priznal, da nihče ne bi imel nič proti, če bi z njimi ostal še kakšno leto ali desetletje. Zapisal je, da morda ni bil »najbolj brihtna brihta«, imel pa je toliko ljubezni, veselja in otroškosti, da mu tega nikoli niso zamerili.

»Na zemlji je en kuža manj, a na nebu ena zvezdica več«

Castro, ki ga je Trkaj ljubkovalno imenoval tudi Gubi, Kastrovšek in Castro the boxer, je bil več kot le hišni ljubljenček. Bil je del družine, prijatelj in eno veliko srce na štirih nogah. Raper se mu je zahvalil za vse legendarne trenutke, norčije in ljubezen ter se mu opravičil, če so kdaj naredili kakšno napako. »Na zemlji je en kuža manj, a na nebu je ena zvezdica več,« je zapisal ob slovesu od svojega zvestega spremljevalca, ki bo, kot pravi, za vedno ostal v njihovih srcih.