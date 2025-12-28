Hči našega nekdanjega predsednika vlade dahnila usodni »da« (FOTO)

Slovenski rokometni reprezentant Nik Henigman in Eva Cerar, diplomirana dietetičarka ter hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja, sta leto 2025 sklenila s poroko. Večno zvestobo sta si obljubila v idiličnem okolju Primorske, kjer je slavje zažarelo v prazničnem vzdušju in rdeči barvi. Gostje so bili naprošeni, da oblečejo rdeča oblačila, saj je bil ambient zasnovan kot poklon decembrski toplini in prazničnemu simbolizmu. Par je odločitev za zakon sprejel poleti, organizacijo poročnega dne pa zaupal priznani načrtovalki Satin Papež, ki je v preteklosti organizirala tudi poroko predsednika vlade Roberta Goloba ter druge protokolarno odmevne dogodke.

Henigman, ki trenutno igra za makedonski klub Eurofarm Pelister, in Eva Cerar sta skupaj že več let, njuna zveza pa je zaznamovana tudi z družinsko toplino. Skupaj imata dve hčerki: starejša je Leni, rojena maja 2023, mlajša pa Lili, ki se je rodila decembra 2024. Eva Cerar je svoje strokovno poslanstvo našla na področju prehrane žensk. Kot diplomirana dietetičarka na poslovnem profilu Prehrana za ženske deli preverjene prehranske smernice in nasvete, ki naslavljajo teme, kot so priprava telesa na zanositev, nosečnost, hormonska ravnovesja, uravnavanje telesne mase in prehranska podpora v obdobjih menopavze. Henigman pa ostaja pomemben člen slovenske rokometne reprezentance, njegova kariera še naprej odmeva v mednarodnem športnem prostoru.