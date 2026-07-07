Roman Vodeb iskreno o Urški Klakočar Zupančič: »Name je poslala policijo!« (VIDEO)

Roman Vodeb je v podkastu Davida Milosavljevića spregovoril o nekdanji predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Med pogovorom se je dotaknil sodnih postopkov, ki tečejo zoper njega, in zatrdil, da je prav nekdanja predsednica državnega zbora tista, ki je po njegovih besedah proti njemu sprožila policijski postopek. »Največji paradoks te vlade in Urške Klakočar Zupančič ni bil to, da je boksala ali plesala. Ampak to, da je name poslala policijo ... pa imamo svobodo govora,« je dejal Vodeb.

Pojasnil je, da se postopek nanaša na izjavo, ki jo je izrekel v eni od televizijskih oddaj, ko je nekdanjo predsednico državnega zbora opisal z metaforo. Kot je dejal, je metaforo uporabil zato, ker z njo »v nekaj besedah poveš tisto, za kar bi sicer potreboval pet minut razlage«, pri čemer je poudaril, da se mu zdi nerazumljivo, da je bila zaradi tega vključena policija.

»To je njen največji greh«

V nadaljevanju je spregovoril tudi o poteku sodnega postopka. Zatrdil je, da je bila zadeva prenesena iz Ljubljane v Novo mesto, kjer naj bi o njej odločala sodnica, ki jo je označil za prijateljico Urške Klakočar Zupančič. Prav zaradi tega je izrazil dvom o nepristranskosti postopka. Vodeb je ob tem spomnil tudi na javne izjave nekdanje predsednice državnega zbora, v katerih je opozarjala, da policija ne bi smela biti sredstvo političnih obračunavanj. »To je njen največji greh. Ne razporki, ne dekolteji, ne rdeči čevlji. To, da je name poslala policijo,« je dejal.