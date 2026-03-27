Romani Kranjčan sinova podarila pesem

Sinova priznane slovenske pevke Romane Krajnčan, Žigan in Kristijan, sta ob materinskem dnevu letos dobila posebno idejo. Mami sta za praznik čestitala malce drugače. Priredila sta legendarno skladbo Mati, bodiva prijatelja, ki jo sicer prepeva legendarni Oto Pestner. Ideja je originalna, izbor skladbe pa ne preseneča. Prav ta pesem je menda najljubša pesem Krajnčanove, zato se je pevskega darila še toliko bolj razveselila. »Ta pesem je roža, ki jo z bratom podarjava mami,« pravita sinova. Z njo izražata hvaležnost za življenje, ljubezen in podporo, ki ju je mama skozi leta nesebično dajala – ne le njima, ampak tudi generacijam poslušalcev.

Romana Krajnčan je s svojo glasbo zaznamovala otroštva številnih Slovencev. S pesmimi, polnimi topline, nežnosti in optimizma, je postala simbol materinske bližine, glas, ki povezuje družine. Družinska ustvarjalnost Krajnčanovih se sicer nadaljuje tudi v novem projektu Kako je mravljica postala huda, otroškem muzikalu, ki nastaja v sodelovanju vseh članov družine Krajnčan. Kristijan podpisuje scenarij, Lojze glasbo, Žigan koreografijo in vizualno podobo, Romana pa stopa v ospredje kot glavna protagonistka.