Romantična zaroka: Marko Subotić pokleknil, Melani Mekicar pa rekla da (FOTO)

Melani Mekicar ima poseben razlog za veselje. Nova voditeljica oddaje Slovenija ima talent se je zaročila z dolgoletnim partnerjem Markom Subotićem. Marko jo je presenetil z romantično zaroko in prstanom, na vprašanje, ali bi postala njegova žena, pa je Melani brez oklevanja odgovorila pritrdilno.

Veselo novico je delila s svojimi sledilci na Instagramu, kjer je objavila kolaž fotografij zaroke. Na posnetkih se z izbrancem objemata, poljubljata in občudujeta zaročni prstan. Ob objavi je zapisala: »Najlažji DA v mojem življenju,« s čimer je razkrila, kako preprost je bil odgovor na Markovo vprašanje. Par je tako svojo dolgoletno zvezo okronal z zaroko in naredil pomemben korak na skupni življenjski poti.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

