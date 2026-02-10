Romantično priznanje svetovno znanega Slovenca

Znani oblikovalec jaht Dan Lenard, soustanovitelj svetovno priznanega studia Nuvolari Lenard, je v zadnjih letih večkrat pritegnil pozornost tudi zunaj navtičnega sveta – tako zaradi svojega dela kot tudi zaradi zasebnega življenja. Lenard je eden ključnih oblikovalcev luksuznih superjaht, studio Nuvolari Lenard pa od 90. let sodeluje z največjimi ladjedelnicami in ustvarja plovila za najzahtevnejše naročnike.

Tokrat je pozornost pritegnil z osebno objavo na Instagramu, kjer je z ženo Tatjano delil obletnico njune zveze. »Šest let usklajene nesposobnosti, občasne briljantnosti in medsebojnega zavijanja z očmi … Biti s tabo: briljantna življenjska odločitev ali čudovit eksperiment v potrpežljivosti? Nekako deluje.« Objava nakazuje sproščen in šaljiv odnos med partnerjema, kar sledilci pogosto izpostavljajo tudi v komentarjih. Mnogi so paru čestitali za obletnico ter pohvalili njegov smisel za humor in iskrenost.

O svojem zasebnem življenju Lenard sicer javno govori zelo redko. Njegova zveza z ženo Tatjano pa po javnih objavah in nastopih deluje stabilno in povezana, Lenard pa pogosto poudarja pomen partnerstva, podpore in skupnega humorja. Lenard tako ostaja predvsem globalno prepoznan po vrhunskem oblikovanju, a občasno pokaže tudi bolj osebno plat – tokrat skozi kratko, a pomenljivo sporočilo o partnerstvu, ki po njegovih besedah preprosto »nekako deluje«.

V sporu z bivšo

Poročali smo, da se je lani znani dizajner prestižnih jaht slovenskega rodu v Italiji branil pred očitki zalezovanja, neizvrševanja sodnega naloga in neplačevanja preživnine. V preteklosti naj bi bil do svoje bivše soproge tudi nasilen. Njej, njeni družini in tudi njenemu novemu partnerju naj bi prek telefona pošiljal žaljiva in grozilna sporočila. Njegova nekdanja soproga je dogajanje po ločitvi opisala kot »pravi pekel«.