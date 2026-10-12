Romih po pretresljivi izpovedi Nine Pečar: »Zgrožen sem, moja resnica je drugačna«

Po odmevni javni izpovedi Nine Pečar, v kateri je nekdanjemu partnerju Boštjanu Romihu očitala poniževanje, razvrednotenje njenega dela in druge oblike psihičnega pritiska, se je zdaj oglasil tudi znani televizijski voditelj. Romih je poudaril, da se zaveda resnosti vsega, kar je bilo zapisano o njem, in da je nad očitki zgrožen. »Želim povedati le, da je moja resnica povsem drugačna,« je sporočil. Ob tem je jasno nakazal, da se v javno razčiščevanje podrobnosti njunega razmerja ne namerava spuščati. »Zaradi spoštovanja in odgovornosti zasebnih stvari ne bom razčiščeval v javnosti,« je dodal. Zahvalil se je tudi ljudem, ki mu v teh dneh stojijo ob strani in ga, kot je zapisal, poznajo ter vedo, kdo in kaj v resnici je. Njegov odziv prihaja po tem, ko je Pečarjeva na Facebooku objavila dolgo in čustveno izpoved o njunem razmerju. V njej je med drugim navedla, da naj bi jo partner žalil, ji očital neuspešnost ter jo primerjal s seboj in svojo kariero. Zapisala je tudi, da naj bi zaradi dogajanja v razmerju prišla do zelo težke osebne stiske. Gre za njene navedbe, Romih pa jih je zdaj zavrnil z besedami, da sam dogajanje vidi povsem drugače.

Nina dodala še pojasnilo o svojih namenih

Pečarjeva je v svoji prvotni objavi opisala tudi številne konkretne dogodke, za katere trdi, da so jo v razmerju prizadeli. Med drugim je omenila portrete Romihovih otrok, ki jih je naslikala za njegov 50. rojstni dan, in zapisala, da naj bi jih pozneje raztrgala, ker jih Romih ni želel obdržati. Po njenih navedbah naj bi ji očital tudi, da je portrete ustvarila zaradi lastne promocije, sama pa je takšne očitke zdaj znova zavrnila. V dodatnem odzivu je zapisala, da njen namen ni bil izkoristiti medijske publicitete za lastno korist ali pridobivanje novih projektov. Pojasnila je, da kljub nekaterim povpraševanjem trenutno ne sprejema nobenega dela kot portretistka. »Imam lepo honorarno delo v SiTi teatru, ki ni vezano na prepoznavnost, temveč samo na kvaliteto opravljenega dela,« je zapisala. Dodala je, da jo bodo ljudje, ki jim je njeno delo všeč, lahko kontaktirali pozneje, ko se bo trenutni medijski prah polegel. »Trenutno prosim ne,« je sklenila. S tem je želela, kot izhaja iz njenega zapisa, poudariti, da javne izpovedi ni objavila zato, da bi si z njo ustvarjala poslovne priložnosti. Obe strani sta tako zdaj javno predstavili vsaj del svojega pogleda na konec razmerja, vendar ostajata njuni pripovedi očitno zelo različni.

Je bilo prisotno psihično nasilje?

Pečarjeva je v prvotni izpovedi zapisala tudi, da naj bi bilo njuno razmerje zaznamovano s pogostimi prekinitvami, ponovnimi zbliževanji in poskusom partnerske terapije. Povedala je, da je dolgo verjela, da je mogoče težave rešiti, zato naj bi v odnosu vztrajala tudi v trenutkih, ko se je počutila ponižano in nevredno. Omenila je tudi domnevne ljubosumne izpade, kritiziranje njenih prijateljev in komentarje na račun njenega dela. Romih se do posameznih očitkov ni opredelil in jih ni komentiral enega za drugim. Njegovo sporočilo ostaja kratko in jasno, dogajanje vidi drugače, vendar ga ne želi razčiščevati pred javnostjo. Pečarjeva pa je na drugi strani poudarila, da je želela prekiniti molk o odnosu, ki ga sama opisuje kot psihično nasilnega. V svoji izpovedi je zapisala, da je bila že v prejšnjem razmerju deležna psihičnega in fizičnega nasilja ter da si tokrat ne želi več ostati tiho. Prav zaradi resnosti očitkov je pomembno poudariti, da gre za njene navedbe, ki jih Romih zavrača in jim postavlja nasproti svojo različico dogajanja. Nekdanja partnerja sta tako po koncu zveze stopila vsak na svojo stran zgodbe, javnost pa je zdaj dobila tudi prvi Romihov odziv. Sam je ob tem očitno potegnil mejo in dal vedeti, da intime njunega razmerja ne bo dodatno razkrival.