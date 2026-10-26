Romihova nekdanja partnerka se je vrnila na Facebook: »Nov začetek,« je zapisala (VIDEO)

Po dveh tednih, v katerih je bil njen razhod s televizijskim voditeljem Boštjanom Romihom ena od odmevnejših zgodb slovenskega estradnega dogajanja, se je slikarka in glasbenica Nina Pečar vrnila na Facebook. Njena nova objava je precej drugačna od tistih, ki so v začetku oktobra sprožile burne odzive. Tokrat je v ospredju njeno ustvarjanje, objavo pa je pospremila z dvema pomenljivima besedama: »Nov začetek.«

Pečarjeva je delila videoposnetek svojega najnovejšega slikarskega dela. Na njem je mogoče videti tudi, kako dokončano umetnino simbolno podpiše. Objava je požela številne pozitivne odzive, med komentatorji pa se je znašel tudi glasbenik Tulio Furlanič, ki ji je namenil pohvalo: »Nina, ni kaj, je kar, je. Tvoja dela pa so fantastična.«

Po burnem razhodu izginila z družbenih omrežij

Kot smo že poročali, je Pečarjeva 11. oktobra javno razkrila, da se je po približno letu in pol končala njena zveza z Boštjanom Romihom. V obsežnem zapisu mu je očitala poniževanje, razvrednotenje njenega umetniškega dela in psihično nasilje. Romih je njene očitke zavrnil. Povedal je, da je nad zapisanimi obtožbami zgrožen in da je njegova resnica povsem drugačna, zasebnih zadev pa ne želi razčiščevati pred javnostjo. Pečarjeva je nato prvotno objavo izbrisala in javnost pozvala, naj nekdanjemu partnerju ne pošilja žaljivk in groženj. O njem je zapisala tudi nekaj lepih besed ter mu zaželela srečo in mir.

V naslednjih dneh so z njenih družbenih omrežij izginile skupne fotografije in zapisi o razmerju, nedostopen pa je postal tudi njen osebni profil na Facebooku.

Tokrat v ospredju njena umetnost

Pečarjeva se je sicer že pred dnevi oglasila na Instagramu, kjer je objavila fotografijo s svojim štirinožnim prijateljem in misel o svetlobi v srcu ter poti domov. Tokrat pa se je vrnila k tistemu, kar je pomemben del njenega življenja – slikarstvu. Njena najnovejša objava je še toliko bolj zanimiva ob dejstvu, da je prav odnos do njenega umetniškega dela izpostavila tudi v prvem zapisu o razhodu. Takrat je med drugim pripovedovala o portretih Romihovih otrok, ki jih je naslikala kot darilo za njegov rojstni dan, in o domnevno bolečem odzivu nekdanjega partnerja.

Ali se besedi »Nov začetek« nanašata zgolj na umetniško ustvarjanje ali tudi na novo življenjsko poglavje po razhodu, Pečarjeva ni pojasnila. Jasno pa je, da se je po obdobju zelo osebnih javnih zapisov znova odločila pokazati svoje delo in najti pot naprej.