Roškar pri Lari v spalnici, oba se slačita: »Pazi se Blaža!« (VIDEO)

Robert Roškar in Lara Medved sta poskrbela za prizor, ki je hitro pritegnil pozornost spletnih sledilcev. »Zakaj je Roškar pri Lari v spalnici? In zakaj se slačita?« so zapisali ob zabavnem posnetku, v katerem se oba znajdeta v Larini spalnici in začneta slačiti svoja oblačila. Lara je ob dogajanju videti nekoliko šokirana, Robert pa se očitno zelo zabava. A brez skrbi, v ozadju ni nobene skrivnostne romance. Gre za napoved nove sezone oddaje Pri nas doma, ki jo dejansko snemajo doma pri Lari Medved in Blažu Švabu. Prav domače okolje je ustvarjalcem očitno ponudilo dovolj prostora tudi za nekoliko bolj nagajivo promocijo. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, odzivi pa niso izostali. »Pazi se Blaža,« je zapisal eden od sledilcev. Drugi se je vprašal: »Kaj bo pa Branka rekla na to?«

Nova sezona, nova doza smeha

Sodeč po odzivih je zabavni napovednik dosegel svoj namen in gledalce dodobra nasmejal. Med komentarji se je znašel tudi zapis: »Česa vsega se spomnite, saj se nasmejimo.« Robert Roškar je tudi tokrat ostal zvest svojemu hudomušnemu slogu, Lara pa je s svojo reakcijo poskrbela za dodatno komično noto. Nova sezona oddaje Pri nas doma tako očitno prihaja z veliko sproščenosti in zabave. Ker oddajo snemajo prav v domu Lare Medved in Blaža Švaba, bo občutek domačnosti verjetno še bolj izrazit. Ob tem pa ustvarjalci očitno nimajo težav s tem, da kdaj prestopijo tudi prag spalnice. Seveda zgolj za potrebe šaljivega videa in napovedi oddaje. Prav takšni nepričakovani prizori pa na spletu najhitreje vzbudijo radovednost. Tokrat so sledilci predvsem ugibali, kaj bi na vse skupaj rekel Blaž Švab. Če je soditi po odzivih, je promocijska domislica zadela v polno.