Rosvita Pesek javno sporočila, da je čas za umik!

Priljubljena slovenska voditeljica Rosvita Pesek je znova pritegnila pozornost na družbenih omrežjih – predvsem zaradi posodobitve profilne slike na Facebooku. Zraven je objavila močno sporočilo, ki je izzvalo veliko pozornosti in interpretacij sledilcev. V objavi je zapisala: »Časi so taki, da postaja nujen. Ko všečki postanejo resna politična tema, ko je lažnih objav o človeku več kot resničnih in ko nas politični tekmeci poskušajo prepričati, da smo povsem izgubili spomin – je čas za umik. In Zdravo Pamet. Priporočam.«

Peskova je s tem zapisom opozorila na fenomen družbenih omrežij, kjer lahko všečki postanejo tema političnih razprav in kjer se lažne objave širijo hitreje kot verodostojne informacije. Takšna izjava je pri javni osebnosti precej redka in hitro postane predmet razprave, saj se dotika širših vprašanj zaupanja v medije, resnice in javne komunikacije. Opisala je, da v času, ko je več lažnih objav kot resničnih, obstaja potreba po 'umiku' in po klicu k zdravi pameti – pojmu, ki ga je sama uporabila kot metaforo za premislek in bolj premišljeno delovanje na družbenih medijih.

Sprememba profilne slike sama po sebi ni redka v svetu družbenih omrežij, a pri javnih osebnostih lahko signalizira nekaj več kot le estetsko odločitev. Kmalu so se zvrstili komentarji: »Rosvita, vedno ste dama z veliko začetnico! Hvala, da nas spominjate na zdravo pamet!«, »Ali je to opozorilo za medije ali osebna izjava?«, »Splet je postal divji, ampak vaše besede dajejo misliti.« Številni so ugibali, ali gre za simboličen začetek novega poglavja, opozorilo na lažne novice ali kritiko politične igre na družbenih omrežjih.

Preberite še: