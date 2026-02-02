  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽBENA OMREŽJA

Rosvita Pesek javno sporočila, da je čas za umik!

Rosvita Pesek s svojim zapisom jasno opozarja na družbenopolitično problematiko in lažne informacije.
Rosvita Pesek. FOTO: Zaslonski posnetek
Rosvita Pesek. FOTO: Zaslonski posnetek
A. G.
 2. 2. 2026 | 09:46
 2. 2. 2026 | 10:00
2:01
A+A-

Priljubljena slovenska voditeljica Rosvita Pesek je znova pritegnila pozornost na družbenih omrežjih – predvsem zaradi posodobitve profilne slike na Facebooku. Zraven je objavila močno sporočilo, ki je izzvalo veliko pozornosti in interpretacij sledilcev. V objavi je zapisala: »Časi so taki, da postaja nujen. Ko všečki postanejo resna politična tema, ko je lažnih objav o človeku več kot resničnih in ko nas politični tekmeci poskušajo prepričati, da smo povsem izgubili spomin – je čas za umik. In Zdravo Pamet. Priporočam.«

Peskova je s tem zapisom opozorila na fenomen družbenih omrežij, kjer lahko všečki postanejo tema političnih razprav in kjer se lažne objave širijo hitreje kot verodostojne informacije. Takšna izjava je pri javni osebnosti precej redka in hitro postane predmet razprave, saj se dotika širših vprašanj zaupanja v medije, resnice in javne komunikacije. Opisala je, da v času, ko je več lažnih objav kot resničnih, obstaja potreba po 'umiku' in po klicu k zdravi pameti – pojmu, ki ga je sama uporabila kot metaforo za premislek in bolj premišljeno delovanje na družbenih medijih.

Sprememba profilne slike sama po sebi ni redka v svetu družbenih omrežij, a pri javnih osebnostih lahko signalizira nekaj več kot le estetsko odločitev. Kmalu so se zvrstili komentarji: »Rosvita, vedno ste dama z veliko začetnico! Hvala, da nas spominjate na zdravo pamet!«, »Ali je to opozorilo za medije ali osebna izjava?«, »Splet je postal divji, ampak vaše besede dajejo misliti.« Številni so ugibali, ali gre za simboličen začetek novega poglavja, opozorilo na lažne novice ali kritiko politične igre na družbenih omrežjih.

Preberite še:

image_alt
Rosvita Pesek potuje: praznični skok v Neapelj na pico (Suzy)

image_alt
Rosvita Pesek razočarana nad praznično Ljubljano, zmotilo jo je to (FOTO)

image_alt
Rosvita Pesek poka od ponosa: »Ljubezen, ki ne mine« (FOTO)

Več iz teme

družbena omrežjamedijilažne noviceRosvita Pesekpolitika
ZADNJE NOVICE
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako pripraviti popolno fižolovo solato

Preprost recept za fižolovo solato z nasveti za izbiro fižola, čebule in preliva. Klasična in pisana različica za vsak dan.
Alenka Kociper2. 2. 2026 | 11:30
11:18
Šport  |  Športni trači
ŽUPAN NI POPUSTIL

Hrvaški rokometaši ostali brez proslave, želeli so nastop Thompsona

Razvpitemu pevcu so mestne oblasti v Zagrebu prepovedale nastope zaradi poveličevanja ustaštva.
2. 2. 2026 | 11:18
11:07
Bulvar  |  Domači trači
PO BRATRANCU DOBIL ŠE BRATA IN OČETA

Mišo Kontrec mlajši o podobnostih, ki so sprožile številna ugibanja o sorodstvenih vezeh

Mišo Kontrec ml. iz skupine Langa ima univerzalen obraz.
Roman Turnšek2. 2. 2026 | 11:07
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

24-letnica doživela šok! Po trku stopil iz avta s kijem in rekel, da “to ni nič”

Zoper 54-letnika bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.
2. 2. 2026 | 11:05
10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
10:45
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Mojstri zamujajo, vi pa plačujete? Trik, ki jih prisili, da pridejo točno

Marsikdo, ki se je v preteklosti že lotil gradnje ali prenove doma, pozna težavo, ko se mojstri, ki naj bi prišli ob sedmih, pojavijo ob devetih. Ali pa sploh ne pridejo.
2. 2. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki