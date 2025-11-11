Rosvita Pesek poka od ponosa: »Ljubezen, ki ne mine« (FOTO)

Le nekaj dni pred sinovim četrtim rojstnim dnem je 31 let na Zemlji dopolnil še Filip Pesek. Pomemben dan, ki sovpada z našim velikim vinogradniškim praznikom martinovim, obenem pa je to numerološko gledano tudi najbolj mističen dan v letu.

Da je na ta dan na svet prijokal tudi njen največji zaklad, je na družabnem omrežju delila ponosna mama Rosvita Pesek. »31 let mama,« je ob ljubko fotografijo nasmejanega slavljenca, ki ga objema okrog pasu, zapisala priljubljena voditeljica in dodala še pripis »ljubezen, ki ne mine«.

Naklonjenosti do svojega sina Rosvita nikoli ni skrivala. In zakaj tudi bi? Vez med mamo in sinom je pač ena najmočnejših vezi, ki obstajajo.

Pa tudi sicer se Peskovi odlično razumejo, o svoji snahi Nastji je televizijska voditeljica denimo že pred časom dejala: »Spoštujem njeno delo, cenim njen značaj. Pomirjena sem, ko opazujem njeno ljubezen do moža in vnuka. In neizmerno sem vesela, da mineva četrto leto, odkar smo družina.«

Obožuje pa Rosvita seveda tudi vnuka Matea, ki je na svet privekal v postojnski porodnišnici konec novembra 2021.