Rosvita Pesek razočarana nad praznično Ljubljano, zmotilo jo je to (FOTO)

V petek se je z nagovorom župana Zorana Jankovića v nabito polnem središču Ljubljane tudi v prestolnici uradno začel najbolj praznični čas v letu. Zažarelo je na tisoče luči, tudi na ogromni smreki, poimenovali so jo Božičnica, to ime je namreč pritegnilo največ občanov, ki so lahko kot vsako leto ime izbirali na glasovanju. Središče prestolnice je bilo tudi konec tedna že od poznih popoldanskih ur, ko je mesto ovila tema, polno ljudi, domačinov in turistov, ki se kar ne morejo načuditi čudoviti okrasitvi. Vse do novega leta bo v mestu tudi veliko dogajanja.

Poleg prazničnih stojnic, v katerih lahko uživamo vsako leto, bo za pravo vzdušje skrbelo tudi mnogo glasbenikov, vrhunec pa bo seveda na silvestrovo. Poleg organiziranih koncertov priznanih domačih in tujih glasbenikov, pa obiskovalce zabavajo tudi ulični glasbeniki. A nad njihovo glasbo niso navdušeni vsi. Tako je denimo priljubljena televizijska voditeljica in novinarka Rosvita Pesek zaman iskala »praznično adventno vzdušje«, vse kar je našla so bili namreč le »glasni trubači«. »To ni to. Škoda,« je zapisala na družabnem omrežju, pod objavo pa so se vsuli komentarji enako mislečih.

»Ti trubači so že res tečni, nadležni, največji bedaki pa so se tisti, ki jim poklonijo po 50 ali 100 evrov. Zakaj že ?? Kakšno dodano vrednost pa prinašajo? Jaz jih ne maram. Cela Ljubljana počasi postaja Balkan oz. še več, včasih se človek počuti nelagodno, kot v Kabulu ali Bagdadu, čudni ljudje hodijo naokrog, sumljivega izvora. Namesto da bi se vrtela slovenska glasba. Mi sami sebe oz. tisti, ki odločajo o adventu v Ljubljani počasi, na obroke ubijajo. Vsako leto slabše, nobene vizije, inovativnosti. Ni vse v lučkah,« se je denimo glasil eden od komentarjev, ki si je prislužil ogromno všečkov.

Niso pa se z Rosvitinim zapisom strinjali vsi. »Ste prizadeti, Slovenci živijo v hišah, ki so v večini izven mest, delavci iz tujine pa živijo v stanovanjih, ki so v blokih in stolpnicah, le ti pa so v mestih, posledično je delež tujcev narastel, to je kot prvo, kot drugo nihče Slovencem ne prepoveduje polke pa bele snežinke igrat, tako da se nimate kaj oglašat. Če oni vidijo možnost zaslužka, to je njihova stvar, jaz tudi ne bi plačeval enega heavy metal tipa, da se dere, pa kaj me briga, naj se dere, če mu to sredi Ljubljane dela profit. Naj to izvaja, briga me, ne obremenjujem se s tem, se pa z neslovensko glasbo zelo obremenjujejo Slovenci, pa me zanima, ali se to nanaša samo na Balkan ali pa tudi na ostale tuje izvajalce? Se mi bolj zdi, da je Balkan trn v peti, pač nacionalizem vam dobro laufa,« je zapisal.

