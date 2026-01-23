Studio RTV zapustila še ena voditeljica! To so bile njene zadnje besede v oddaji

Potem ko smo pisali, da je dolgoletna voditeljica jutranjega programa na TV Slovenija Dobro jutro Ana Tavčar zapustila ekipo, je danes postalo jasno, da je ekipi in gledalcem v slovo pomahala tudi Ljubica Mlinar Pešec.

Ljubica Mlinar Pešec FOTO: Osebni Arhiv

»Ob koncu bi se vam rada zahvalila, dragi gledalci, kajti to je bila moja zadnja oddaja Dobro jutro,« je ob koncu jutranjega programa ganjena povedala RTV-jevka. Zahvalila se je tudi celotni ekipi, vsem pa sporočila: »Naj vam še naprej lepšajo jutra dobri ljudje.«

Z RTV Slovenija so sporočili, da se je njihova sodelavka Ljubica Mlinar Pešec odločila za novo karierno priložnost in ne bo več zaposlena na RTV Slovenija. »Bila je pomemben del ekipe jutranjega programa, a njeno odločitev spoštujemo. Razšli smo se v korektnih odnosih in ji želimo veliko uspeha na njeni nadaljnji profesionalni poti. Hvala Ljubica za vsa dobra jutra!«