SLOVO LEGENDARNIH ZAPISOV

Legendarni voditelj RTV ne bo več vodil satire: »Vse, kar se začne, se tudi konča!«

Legendarni glas RTV Slovenija Marko Radmilovič je z Valom 202 sklenil dolgoletno satirično poglavje.
FOTO: Blaž Samec
P. K.
 8. 4. 2026 | 12:00
A+A-

Na Valu 202 se po arhivskih napovedih in v senci programskih sprememb RTV Slovenija izrisuje konec ene najbolj prepoznavnih satiričnih rubrik. Zapisi iz močvirja, ki jih je dolga leta ustvarjal Marko Radmilovič, so veljali za ostro in duhovito prikazovanje družbenih zdrsov. Arhiv RTV rubriko opisuje kot gloso, »začinjeno s prefinjenim smislom za humor«.

Marko Radmilovič je prejel tudi Ježkovo nagrado. Foto: Mediaspeed.net FOTO:
Zato zadnje Radmilovičeve besede zvenijo še toliko močneje. Ne kot navaden zaključek oddaje, temveč kot miren, skoraj grenak poklon času, ko je bilo mogoče iz močvirja opazovati Slovenijo in jo secirati z ironijo. Takole je sklenil zadnji zapis: »S tem drobnim navodilom pa tudi končujemo skromno serijo Zapisov iz močvirja. Teh nekaj desetletij pisanja je nič v primeru z večnostjo vesolja, v katerega obstoju smo našli tudi razlog za ukinitev serije. Namreč – vse, kar se začne, se tudi konča. In potem še udarec, ki zareže globlje od šale: »In seveda … Zdi se, da sedeti v močvirju in razmišljati, počasi ne bo več dovolj. Treba bo kaj tudi storiti.«

Rubrika, ki je subtilno nagovarjala in opozarjala

To ni bil le konec še ene rubrike. To je bil trenutek, ko je Radmilovič svoj značilni humor obrnil v skoraj boleče jasno misel. Zapisi iz močvirja niso bili le radijska navada. Bili so prostor, kjer je satira z nekaj stavki povedala več kot dolge razprave. Tam je vsakdanja slovenska posebnost postala simptom širše družbe, droben dogodek pa ogledalo časa. Rubrika je bila prav zato med poslušalci tako priljubljena. Ni kričala. Ni moralizirala. Zbadala je natančno, elegantno in brez odvečnega hrupa. Prav v tem je bila njena moč. Ko je Marko Radmilovič iz »močvirja« opazoval državo, ni šlo le za humor. Šlo je za prepoznavanje tistega, kar vsi vidimo, a redko kdo pove tako neposredno.

Več iz teme

Marko RadmilovičRTVZapisi iz močvirja
ZADNJE NOVICE
11:54
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ROMOV

Svetovni dan Romov od barvnih zastav do resničnih težav

Ali ste vedeli, da Romi praznujejo svoj svetovni dan 8. aprila?
8. 4. 2026 | 11:54
11:44
Bulvar  |  Tuji trači
NOGOMET

Jabolko v družini Modrić ni padlo daleč od drevesa

Ema Modrić ima očitno nogometne gene slavnega očeta.
8. 4. 2026 | 11:44
11:35
Novice  |  Slovenija
KADROVSKA KRIZA V ZDRAVSTVU

Maribor rešuje zdravstveno krizo s 16 zdravniki z Balkana in Ukrajine, med ugodnostmi so stanovanja

Zaposlovanje tujih zdravnikov ni hiter proces, saj traja približno eno leto.
8. 4. 2026 | 11:35
11:00
Lifestyle  |  Polet
O TEŽI KOLESARJA

Zakaj hujšanje ni vedno pot do hitrejšega kolesarjenja v klanec

Če hujšanje poslabša trening, zmanjša moč, vpliva na zdravje, potem ni smiselno.
Miroslav Cvjetičanin8. 4. 2026 | 11:00
10:58
Novice  |  Svet
ŠOKANTNE OBTOŽBE

Sestra ustanovitelja ChatGPT vložila novo tožbo proti bratu: resne obtožbe o zlorabah iz otroštva (VIDEO)

Po zavrnitvi prvotne tožbe zaradi zastaranja je primer znova odprt na podlagi zakonodaje zvezne države Missouri.
Kaja Grozina8. 4. 2026 | 10:58
10:45
Novice  |  Slovenija
RAZSTAVA

Prešeren bi bil danes na vseh družbenih omrežjih

V galeriji Doma kulture Gornja Radgona so odprli razstavo Tokovi časa.
Oste Bakal8. 4. 2026 | 10:45

