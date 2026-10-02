Rupar sporočil veselo novico: zahvalil se je Bogu in Alahu (VIDEO)

Pavel Rupar, nekdanji predsednik stranke Glas upokojencev, je na družbenih omrežjih delil zanj veliko in čustveno novico. Po petih letih spremljanja bolezni je sporočil, da raka ni več in da ima naslednji pregled šele leta 2031. Na TikToku je objavil posnetek, na katerem novico sporoča z nasmehom, daljši zapis pa je delil tudi na Facebooku. »Sporočam, da raka po petih letih ni več, naslednji pregled imam 2031! Tudi vse ostalo je popolnoma brezhibno!« je zapisal. Ob tem se je zahvalil zdravnikom, Bogu in vsem, ki so mu v času bolezni namenjali dobre misli in podporo. »Hvala Bogu in zdravnikom in vsem vam, ljudje dobre volje, kristjani, muslimani, za dobre misli, podporo!« je dodal. Svoj zapis je sklenil z napovedjo, da želi še naprej »delati dobro«, in besedami: »Verujete, verjemite!«

Ruparjeva zdravstvena zgodba je javnosti znana že več let. V preteklosti je razkril, da je zbolel za rakom na črevesju, ob tem pa odkrito priznal, da je pred diagnozo dolgo zanemarjal pozive na preventivni pregled. Po njegovih besedah je več let prejemal vabila v okviru presejalnega programa, vendar se nanje ni odzival. Ko se je nazadnje vendarle odločil za pregled, so zdravniki odkrili spremembe, kolonoskopija pa je nato pokazala raka. Rupar je pozneje zapisal, da so mu med operacijo odstranili del debelega črevesja, v času zdravljenja pa je doživel tudi pljučno embolijo. Sam je večkrat poudaril, da bi lahko njegovo odlašanje imelo precej hujše posledice, zato je svojo izkušnjo javno predstavljal tudi kot opozorilo, naj ljudje preventivnih pregledov ne ignorirajo. Decembra 2024 je po več letih zdravljenja že sporočil, da na pregledih ni bilo več sledi raka in da so bili tudi drugi izvidi dobri. Zdaj, skoraj dve leti pozneje, je objavil še eno spodbudno novico: po njegovih besedah je petletno obdobje spremljanja končano, naslednja kontrola pa ga čaka šele čez pet let.