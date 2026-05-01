S tako ganljivim zapisom se je Metka Albreht poklonila svoji mami (FOTO)

Nekdanja misica in manekenka, zdaj pa stilistka Metka Albreht je s sledilci na družabnem omrežju delila ganljiv zapis, s katerim se je poklonila svoji ljubljeni mami ob njenem prazniku. Da sta Metka in njena mama izredno blizu in navezani druga na drugo, je postavna rjavolaska povedala že večkrat, pogosto z javnostjo deli tudi utrinke z njunih druženj, radi denimo skupaj kaj skuhata in spečeta in tudi ob maminem rojstnem dnevu je Metka delila fotografijo, na kateri zavzeto opazuje mamo pri zvijanju slastnega zavitka ter zapisala, kako neizmerno hvaležna je, da jo ima. »Vedno je nekje z mano, tudi takrat, ko me ne vidi. Dovolj je en sam telefonski klic in že začuti, če nisem v redu. Vedno najde pravo besedo, da te potolaži, spodbudi, dvigne. In ko reče: “Pitka moja zlata,”Takrat si dovolim biti za trenutek spet mala, ranljiva punčka,« je iskreno ljubezen izrazila Metka ter razkrila še strah, ki se občasno najverjetneje prikrade v misli vsakega odraslega otroka: »Včasih se zalotim, da me preplavi strah … kaj bo, ko je enkrat ne bo več. Ker to, kar ona daje … ta skrb, ta toplina, to iskreno veselje ob mojih uspehih in njena tiha moč, ko pridejo moji viharji … tega ne more nadomestiti nihče.«

»Moja mama je najbolj delaven in priden človek, kar jih poznam. Zna in zmore vse, in nikoli ji ni nič težko. Vedno najde način, vedno naredi. In ob vsem tem je še vedno nasmejana. Pri njej so vrata vedno odprta, pri njej so vsi dobrodošli. Zato danes še toliko bolj čutim, kako pomembno je, da ji povem: Želim ti zdravja. Želim ti, da ohraniš to svojo neverjetno energijo, ki te dela mladostno, živo, srčno. Želim, da ostaneš taka močna in mehka hkrati, da vztrajaš, da 'fajtaš' naprej … ne samo zase, ampak tudi zame, za nas, ki te imamo neizmerno radi,« je zaključila Metka, tudi sama mama že odrasle hčerke, od katere se je ravno pred dobrim mesecem morala posloviti. Njena deklica se je namreč odpravila v širni svet, na Nizozemsko, kjer bo študirala.