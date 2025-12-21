S to šalo je priljubljeni župnik Martin Golob nasmejal Slovenijo (VIDEO)

Martin Golob je brez dvoma eden najbolj priljubljenih župnikov v Sloveniji. O tem priča njegova vedno polna cerkev v Grosuplju, množično obiskani dogodki, ki jih prireja ali pa se jih udeleži le kot gost, ter na tisoče sledilcev na družabnih omrežjih. Mladi župnik, kot najstarejši od šestih otrok je bil rojen leta 1988, se zna približati ljudem, je tudi eden redkih, ki sodobno tehnologijo in trende s pridom izkoriščajo v svoj prid. Golob je denimo v koronačasu poskrbel za stotine prenosov svetih maš po spletu ter si tako že skorajda zvezdniški status zagotovil tudi pri mlajših generacijah, prisotnost na družabnih omrežjih pa ohranja še danes.

V predbožičnem času je Martin Golob tako poskrbel za smeh mnogih vernikov in tudi tistih, ki jih pot v cerkev običajno ne zanese, saj je s sledilci delil duhovito šalo o tem, zakaj je naslov pesmi Sveta noč v angleščini pravzaprav Tiha noč (Silent Night, op. p.). »Veste, zakaj je Silent night? Ker je Jožef pozabil rezervirat hotel, potem so pa v štali spali in je bila Marija tiho celo noč,« je pojasnil Golob in si prislužil ogromno všečkov svojih sledilcev.