V oddaji Življenje na tehtnici je Sabina po več tednih ločenosti od družine vse težje prenašala domotožje. Pogrešanje otrok in partnerja jo je tako močno obremenjevalo, da je bila že blizu odločitve, da zapusti tekmovanje.

»Hudo je, ker že en mesec nisem videla svojih otrok pa partnerja,« je Sabina zaupala Stanki. Povedala je, da jo skrbi, kaj se dogaja doma, še posebej zaradi začetka šole. »Mogoče bi mi bilo lažje, če jih bi pač videla. Pa objela,« je še priznala, sotekmovalka pa jo je skušala potolažiti in ji ponudila objem. »Zelo težko je, če si nekje, kjer ne vidiš svoje družine,« je še povedala.

Ko je zagledala domače, ni mogla zadržati čustev

Nato pa je sledilo nepričakovano presenečenje. V hišo so prišli Sabinini otroci in partner. Ko je zagledala svoje najbližje, so jo preplavila čustva, srečanje pa jo je ganilo do solz. »Ko sem zagledala svojo družino, bi kar tekla po stopnicah,« je pozneje opisala svoje občutke v čustvenem izlivu. »Najbolj sem pogrešala njihove objeme, mislim, smeh, pa partnerjev glas sem tudi pogrešala, pa njegov objem.«

Med obiskom je izvedela, kako močno jo domači pogrešajo. Partner je razkril, da je njuni najmlajši hčerki najtežje zvečer, preden zaspi. Sabina je družini priznala tudi, da je bila že tik pred tem, da bi odnehala. »Sem že skoraj obupala,« je dejala.

Ob slovesu je družini dala obljubo

Srečanje je ganilo tudi nekatere sotekmovalce. Posebej čustvena je bila Sara, ki se je ob pogledu na Sabinino družino spomnila svojih bližnjih in potočila solze. Čeprav se je Sabina od otrok in partnerja težko poslovila, ji je obisk vlil novo voljo do nadaljevanja tekmovanja. Pomirjena, da je doma vse v redu, je bližnjim ob slovesu obljubila: »Bom zdržala. Zdaj ste mi dali motivacijo.«