Salome gre na OnlyFans: »Nikoli se nisem sramovala svojega telesa« (FOTO)

Ne le s svojo zgodbo o spremembi spola, ampak z atributi, ki so burili domišljijo. »Nikoli se nisem sramovala telesa. O spolnosti sem govorila brez zadržkov, erotika je bila eden izmed načinov izražanja in sporočanja najglobljih občutkov, ki jih je težko ubesediti. Z novim letom sem sklenila, da stopim na novo pot. Odprla sem svoj OnlyFans profil,« nam samozavestno sporoča Salome. Tega ni naredila, da bi konkurirala mlajšim generacijam, temveč zaradi sociološkega eksperimenta. »Zanima me, do kod seže moška domišljija. Veliko se govori o tej modri platformi, na katero vstopam odgovorno in popolnoma predano. Sem ženska v zrelih letih in z bogatimi izkušnjami. Ustvarila sem si odmevno kariero v zabavni industriji in poskrbela za svoje telo. Končno se lahko z zadovoljstvom gola pogledam v ogledalo in si rečem, da sem v življenjski formi. Zakaj bi bila sebična in ta odsev čuvala le zase,« se navihano nasmehne.

Ne vidi razloga, zakaj bi se zgražali

Salome je vselej rušila tabuje in s tem pomembno vplivala na lažje razumevanje družbenih pojavov. »Morda je čas, da s svojo prisotnostjo na socialnem omrežju OnlyFans razbijem še kakšen predsodek. Po prvih izkušnjah lahko zatrdim, da je to vse prej kot lahko prislužen denar, kar se očita ponudnikom vsebin. Gre za zahtevno delo, ki ne pozna klasičnega osemurnega delovnika, kvečjemu ti vzame veliko več časa. Prvi črki omenjene strani simbolično spominjata na OF, torej osvobodilno fronto in tudi s svojim doprinosom želim osvobajati družbo odvečnih stereotipov,« izpostavi enega od razlogov za drzen korak. Biti v neposrednem kontaktu z uporabniki zagotavlja posebne občutke, pravi vsestranska ustvarjalka. »Počutim se, kakor seksualna terapevtka, nekakšna dobra vila v boju proti zatiranju spolne fantazije, kar lahko privede do globokih frustracij,« še pove. Dotakne se še odzivov javnosti. »Malce mi najeda zlagano moraliziranje in puritanstvo. Vsi ljudje smo voajerji, radi poškilimo k sosedom, kaj se pri njih dogaja. Kukamo skozi ključavnice, v krožnike, omare, torbice, skratka v intimo drugih. Ne vidim razlogov, zakaj bi se pri vpogledu v erotične vsebine zgražali. Vsi smo se rodili v Adamovem in Evinem kostumu,« odločno zaključi.