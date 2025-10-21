Sandi iz poročnega šova s to svojo izjavo šokiral celo voditeljico (FOTO)

Najbolj kontroverzni ženin letošnje sezone Poroke na prvi pogled Sandi Kojić je v preteklosti s svojimi izjavami šokiral svojo nevesto Viki in tudi številne gledalce.

Nič drugače ni bilo tokrat, ko je gostoval v oddaji Jutro na Planetu. Kot je dejal, bi se v eksperiment prijavil še enkrat, ampak pod pogojem, da bi mu dodelili drugo nevesto. Nato je s prstom pokazal na voditeljico Suzano Kozel in pripomnil, da se nje, recimo, ne bi branil. Kozelova se je njegovi pripombi malce začudila in dodobra nasmejala.

Sandi Kojić. FOTO: Planet TV

Kot je Sandi večkrat poudaril v jutranji oddaji, mu izbrana nevesta ni bila všeč, potarnal pa je tudi, da niti sedenje na dveh stolih ni bilo enostavno zanj, saj kot pravi, sta se oba »majala«. Takoj po prihodu s poročnega potovanja je namreč čez plot skočil z nevestino pričo Milko. Kot je razkril, sta se videla trikrat, nato pa je tudi od nje dobil košarico, potem ko se ji zaradi snemanja šova ni oglasil več ur.