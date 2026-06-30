Sandi iz Poroke na prvi pogled osvajal znano igralko iz telenovel: kaj mu je odgovorila? (FOTO)

Igralca naj bi se v Dubaju mudila zaradi podelitve priznanj Top Humanity Leaders Award. Sandi Kojić ju je srečal v hotelu, kjer so se njihove poti večkrat prekrižale – od hotelskega fitnesa do restavracije. Posebej ga je razveselilo srečanje s Coraimo Torres, ki je s svojo vlogo Kassandre postala ena največjih televizijskih zvezd Latinske Amerike. Serija je bila v devetdesetih letih izjemno priljubljena tudi v Sloveniji in številnih drugih evropskih državah.

Takole se mu je odzvala zvezdnica s 600 tisoč sledilci na Instagramu. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Po srečanju ji je poslal sporočilo

Po vrnitvi je Kojić igralki poslal še kratko sporočilo prek Instagrama. Coraima Torres se mu je odzvala z zahvalo in simbolom srca, kar je slovenskega resničnostnega zvezdnika povsem navdušilo. Kot sam pravi, ni vedel, da je osvajal tako znano osebo. Hkrati pa je zadovoljen, da njegove osvajalske veščine že ne morejo biti slabe, če se mu je odzvala.

Najbolj razvpiti udeleženec lanske sezone Poroka na prvi pogled namreč ne velja ravno za najbolj milega do žensk, zagotovo pa velja za šarmantnega. Ravno ta lastnost pa mu očitno pomaga tako v svetu slavnih, kot tudi v politiki, kjer je zadnje čase vse bolj aktiven.