PODKAST REALITY CHECK

Sandi iz Poroke na prvi pogled v ekskluzivni osebni izpovedi: »Nisem res baraba, ki sovraži ženske...« (VIDEO)

Poroka na prvi pogled je modernejši format reality šova, kjer gledalec pričakuje več, kot samo praznoglavo prepiranje.
Sandi iz Poroke na prvi pogled morda vendarle ni tako črno bel lik, kot smo ga spoznali. FOTO: Marko Feist
Sandi iz Poroke na prvi pogled morda vendarle ni tako črno bel lik, kot smo ga spoznali. FOTO: Marko Feist
G. P.
 6. 2. 2026 | 09:01
 6. 2. 2026 | 09:01
5:11
V prvem delu tretje epizode Reality Checka sta se Anja in Timotej Strnad lotila najbolj kontroverznega para letošnje sezone Poroke na prvi pogled - legendarnega Sandija in njemu dodeljene Viki. Podivjani Sandi Kojić in nič manj živahna, a na trenutke prestrašena Mirsada Santini, znana tudi pod imenom Viki, sta oddajo pravzaprav lastnoročno postavila na spored letošnje jeseni. Gledanost sezone se je namreč skokovito dvignila po slavni Sandijevi prevari svoje neveste, ki si je privoščil kar z - Vikijino pričo, njeno prijateljico, ki se ji je odločila obrniti hrbet. Čeprav je ravno ta bizarna drama tista, ki je Poroko letos dvignila na noge, podatki zadnjih let kažejo, da reality šovi, kjer se dogajajo samo kontroverznosti, škandali in prepiri, niso več tako zelo zaželeni med gledalci, kot so bili v časih do pandemije. In še preden si lahko ogledate srčno izpoved Sandija, ki je Anjo obiskal v drugem delu tretje epizode podkasta pa še par besed o tem, zakaj je do incidenta, imenovanega Viki in Sandi, sploh prišlo. Video si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Viki je simbol mnogih žensk, ki predolgo vztrajajo v škodljivih odnosih, ker ne znajo naprej

Posebnost formata eksperimenta Poroka na prvi pogled naj bi bilo pravilno razmerje med dramatičnimi dogodki kot posledici razlik med dvema poročenima neznancema, ter osebnostno rastjo, ki nato iz naučenih življenjskih lekcij izhaja. Sočnemu prepiru, ki se seveda mora zgoditi zaradi zanimivosti, mora slediti lekcija strokovnjakov, ki za prepir najdejo vzrok in krivca. Krivec mora nato o življenju nekaj spoznati in se pokesati, kar da gledalcu določen nauk, predvsem pa občutek, da je bilo slabo kaznovano in dobro nagrajeno. Nato sledi nov cikel z novo pikantno zgodbo, povzema strokovnjak. Anja je ob tem dodala, da se ji zdi, da so vsi pari od začetka proti koncu le še strmoglavljali, brez, da bi prišlo do kakega pravega pozitivnega preobrata. 

image_alt
Kirill iz Poroke na prvi pogled: »Od strokovnjakov sem želel le, da naju pustijo pri miru« (VIDEO)

Dlje časa, kot ljudje ostajajo v slabem odnosu, v katerega so vložili veliko dela, težje je iz njega oditi

V primeru Viki in Sandi je bil par sicer na koncu vendarle izključen, vendar Anja opozarja na eno stvar - potrebna bi bila resnejša analiza in obsodba Sandijevega takratnega vedenja ter bolj jasno sporočilo gledalcem, da se takega odnosa ne da in ne sme popravljati. Strokovnjak ob tem pa opozarja, da je tudi v resničnem življenju takih odnosov veliko, ter da je potreben izjemno izkušen terapevt, da je svetovanje sploh možno. Iz nasilnega odnosa je v resničnem življenju težko uiti, ker imajo predvsem ženske pogosto močno lažno upanje, da bo nekoč bolje.

Viki je iz eksperimenta odšla vidno ranjena. FOTO: Planet Tv
Viki je iz eksperimenta odšla vidno ranjena. FOTO: Planet Tv

Predvsem pa se bojijo samote in sveta, ki jih čaka, ko bodo iz odnosa izšle - čeprav je v resnici ta strah prazen. To izhaja predvsem iz starejših nazorov ženske vzgoje, kjer so bile ženske tradicionalno ekonomsko in čustveno odvisne, saj so imele kot samske ali ločene eksponentno višjo možnost za sramotno osamljenost in revščino. V tem primeru je Viki sicer tudi sama dovolj hitro spoznala, da to ni odnos, ki si ga želi. Je pa Sandija poskusila zagovarjati oziroma zaščititi pred samim samo, predvsem proti koncu, zaradi česar je požela ogromno kritik. Pomembno je razumeti, da v resničnem življenju žrtve družinskega nasilja svoje partnerje pogosto zagovarjajo. Pravzaprav skoraj vedno.

image_alt
Janja se je po Poroki na prvi pogled odselila v gozd: »Izkušnja ni bila taka, kot je bila obljubljena, morala bi oditi že takoj« (VIDEO)

Glavni odjemalec romantičnih resničnostnih šovov so ravno ženske v srednjih letih, ki so najbolj ranljive za nasilje v družini

Anja skozi celoten pogovor ostaja mnenja, da je skupna družbena odgovornost vseh nas, da na vzorčne primere družinskega nasilja jasno opozarjamo, znamo vzorce prepoznati ter se ne obračamo stran, predvsem pa ne obsojamo žrtev. Slednje si namreč same pogosto preprosto ne znajo pomagati, saj so že zdavnaj pozabile, kako je videti zdrav in spoštljiv odnos. Oddaja kot je Poroka na prvi pogled je odlična priložnost za ozaveščanje o vzorcih nasilja za zaprtimi vrati, ki v Sloveniji ostaja visoko na spisku najpogostejših potrebnih posredovanj, vsaj še enkrat toliko pa je neprijavljenega, še dodaja. 

image_alt
Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

Kaj pa Sandi? Je res tak, kot se je pokazal, ali je morda resnica drugačna?

»Nisem neka baraba, ki sovraži ženske« je stavek, ki ga iz Sandijevih ust nihče ne bi zares pričakoval. Da, tega Sandija, ki je v Poroki na prvi pogled žensko postavil za metlo in v kuhinjo, kamor po njegovem tudi spada. Istega Sandija, na katerega je letel zgornji in še marsikateri drug pogovor, ko je šlo za kritiko neprimernega odnosa do žensk in sveta na splošno. Vzemite si nekaj minut in prisluhnite podkastu, po katerem mu je še Anja, zaprisežena zagovornica žensk v šovu, segla v roko, četudi nikdar ne bosta na povsem isti valovni dolžini. Vsekakor pogovor, ki je razgrnil veliko več, kot zaenkrat povzema ta članek. Video si lahko ogledate pod tem odstavkom.

 

 

 

podkastreality checkSandi Kojićtimotej strnadViktorija SantiniAnja Rijavec
