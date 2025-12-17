Sandi iz šova razkril, ali je našel ljubezen svojega življenja! Sta z Mašo par?

Ko se je šov Poroka na prvi pogled šele dobro začel, so se že prižgali alarmi: tekmovalca Sandija Kojića so povezovali z Mašo Klasinc, ki je bila v oddaji poročna priča sotekmovalke Renate Saje. Zdaj, ko se eksperiment zaključuje, smo Sandija naravnost vprašali, ali je po zmenku z mlado političarko iz vrst SDS nastalo kaj več kot le kolegialnost? Je preskočila iskrica? Sta par? Odgovor je bil presenetljivo jasen in precej bolj miren, kot bi marsikdo pričakoval.

Sandi pravi, da sta bila z Mašo v stiku le do začetka oddajanja šova. »Z Mašo sva bila na vezi do uvodnih oddaj. Ko so začele zgodbe z Milko, se je umaknila. Tega ji seveda ne zamerim in je to storila povsem legitimno,« priznava. Ko smo ga vprašali, ali se je po kavi razvilo kaj več, odgovarja, da ne. »Z moje strani ni bilo iskre, ker se nisva uspela bolje spoznati, pa tudi preveč divja je zame. Jaz potrebujem mirno in situirano osebo zraven sebe.«

Maša Klasinc Medved. FOTO: Zaslonski posnetek

Renata je bila šokirana, a zamera ni trajala

Sandi se je v šovu pokazal kot ljubimec, ki rad skače čez plot. Sprva je v šovu prevaral svojo nevesto Viktorijo - Viki z njeno poročno pričo Milko, nakar se je pokazalo, da je na kavo hodil tudi z Mašo, ki pa je bila poročna priča druge tekmovalke Renate. Kako je Renata prenesla novico, da se je izven šova družil z njeno prijateljico? Sandi pravi, da je Renato novica presenetila, a da ni zamerila. »Renata je bila šokirana, vendar ni zamerila, ker sem ocenil, da nista najboljše prijateljice, tako kot Viktorija ni bila z Milko.«

Renata Saje FOTO: Planet Tv, Zaslonski Posnetek

Ob tem doda še nekaj, kar bo marsikomu zvenelo kot »televizijski dražljaj«, a on to pove v svojem slogu z nasmeškom: »Z Renato se odlično razumeva, tudi po šovu, mislim, da sem ji tudi malo všeč.« Sandi ne skriva, da se mu ženske rade oglašajo, a pravi, da za »spoznavanje z vsako« preprosto nima energije. »Se oglašajo ženske, vendar res nimam energije. Trenutno sem na valovni dolžini, ko začutim iskro.«

Dotakne se tudi očitkov o tem, da je »ženskar«. V svojem odgovoru poudari, da sam pogosto ni tisti, ki začne, in da mu je nerodno, ker ga del javnosti hitro obsodi. »Maša se je hotela sama dobiti in je insistirala. Jaz sem se z njo dovil in ne vem, zakaj mene ljudje obsojajo. Tu jaz ne pišem prvi in niti ne kličem. Včasih se mi zdi, da ko so komentarji o meni negativni, kot da ni niče imel več partnerjev v življenju oziroma spoznaval potencialnega partnerja. Jaz ne znam osvajati in spoznavati drugače, kot da grem na zmenek. Morda pa bi jaz pisal prvi, če bi mi bila ženska res všeč in bi razmišljal o njej večkrat na dan.«