Sandi, ki je v Poroki na prvi pogled prevaral nevesto, odhaja v politiko: ne boste verjeli v katero stranko

Sandi Kojić, ki je bil v zadnji sezoni oddaje Poroka na prvi pogled eden najbolj kontroverznih udeležencev zaradi prevare svoje dodeljene neveste Mirsade Viktorije Santini z njeno pričo. Gledalci so ga večinsko ostro kritizirali, čeprav je ravno to dejanje poskrbelo za visoko gledanost celotne sezone oddaje.

Po koncu snemanja se je nekoliko umaknil iz televizijske pozornosti in se usmeril v bolj osebno in spletno prisotnost, kjer je poudarjal fitnes, življenjski slog in ustvarjanje vsebin na družbenih omrežjih. Njegov javni profil se je v tem času postopoma preoblikoval iz konfliktne televizijske osebnosti v bolj umirjeno spletno podobo. Po poročanju Žurnal24 pa je Kojić zdaj naredil še korak naprej. Pridružil se je Piratski stranki Slovenije. Stranka je znana po poudarku na digitalnih pravicah, transparentnosti in svobodi interneta, njegov vstop pa bi predstavljal enega bolj neobičajnih prehodov iz sveta resničnostne televizije v politiko.

Še pred prejšnjimi volitvami se je v svoji prezenci na družbenih omrežjih Kojić predstavljal kot podpornika stranke SDS, zato je odločitev za Pirate nekoliko nepričakovana. A Kojić za Žurnal poudarja, da je politika tako ali tako 'en velik resničnostni šov, kjer se politiki med seboj žalijo, zbadajo, tekmujejo kdo bo bolj glasen ali kdo bo dobil več pozornosti. Medtem pa se premalo govori o dejanskem stanju v državi in o problemih ljudi'.

Vplivneže zadnje čase politika precej zanima

Ali je Kojić glede na svojo dosedanjo javno (ne)priljubljenost lahko v svoji potezi uspešen, naj bi imeli možnost spoznati že na naslednjih volitvah. Ni pa prvi vplivnež, ki se je preizkusil v politiki. Na preteklih volitvah sta za stranko Zeleni Slovenije kandidirali tudi Ana Pusovnik (sedaj Taks), ki jo poznamo iz prve sezone Sanjskega moškega, še bolj pa po njenem udejstvovanju na platformi OnlyFans, ter Ana Tia Paynich, ki jo prav tako poznamo iz Poroke na prvi pogled. Nobena od kandidatk ni bila uspešna.