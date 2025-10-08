Sandi Morel po novem vstaja sredi noči (FOTO)

Glasbenika in radijca Sandija Morela, ki je bil pred sedmimi leti, ko je bil še član ansambla Biseri, okronan za najlepšega basista oziroma baritonista na narodnozabavni sceni, sta zadnja leta povsem prevzela radio in televizija. No, radio je še vedno njegova prva ljubezen. In to ne kateri koli, pač pa Radio Robin, za katerega je bil mesec september še posebno slovesen, saj so v svet poslali zabavna jutra, polna smeha, zabave in novih, zanimivih zgodb. Poslušalce je namreč pričakal nov jutranji šov Ma kej si show s Sandijem Morelom, prvič je šel v eter prav na 31. rojstni dan Radia Robin. Sandiju so se v prvem mesecu v studiu pridružili številni zanimivi gostje iz sveta glasbe, igralstva in športa.

Nasmejal je Laro Jankovič. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Sandi se znajde v vsaki situaciji, tudi če mu budilka zazvoni sredi noči in mora iz nič narediti šov. Za tiste, ki nočejo ležernega in dolgočasnega prebujanja, je nov šov na Robinu zagotovo prava izbira. In, ja, Sandi je predvsem nepredvidljiv – v dobrem smislu,« mu je polaskala glavna in odgovorna urednica Radia Robin. »Ko me je Martina poklicala v pisarno in mi omenila, da bi se moj popoldanski termin, zaradi katerega sem lahko vstajal ob osmih zjutraj, mogoče preselil v jutro, sem po tihem upal, da se to le ne bo zgodilo. Namreč, po novem mi budilka zazvoni že deset minut do četrte ure zjutraj,« nam je povedal Sandi, ki sodeluje tudi z RTV Slovenija, v oddaji Besedolov ga lahko vidimo in slišimo tudi v drugi sezoni, ki se je pravkar začela. Za njim je torej že prvi mesec zgodnjega vstajanja in pravi, da se je navadil tudi na to.

»Ko pomislim, da me bodo že ob šestih zjutraj s pozitivo napolnili poslušalci s svojimi zgodbami in humorjem, ni nobena ura prezgodnja,« pove. Sicer pa je njegov radijski šov že v prvem mesecu poskrbel za veliko dogajanja in nekaj res zabavnih akcij, ki so v ospredje postavile poslušalca. Od urejanja brade in frizure ob svetovnem dnevu brivcev do razvajanja s kavo ob svetovnem dnevu kave ali bogatih nagrad ob že polnoletni Robinovi zabavi, ki je tudi letos združila več kot 10 tisoč poslušalcev na travniku pred novogoriško mestno hišo. Sandi z ekipo tudi v nadaljevanju leta obljublja veliko zabave, smeha in nepozabnih situacij.