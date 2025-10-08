Sandi Morel po novem vstaja sredi noči (FOTO)

Glasbenika in radijca Sandija Morela, ki je bil pred sedmimi leti, ko je bil še član ansambla Biseri, okronan za najlepšega basista oziroma baritonista na narodnozabavni sceni, sta zadnja leta povsem prevzela radio in televizija. No, radio je še vedno njegova prva ljubezen. In to ne kateri koli, pač pa Radio Robin, za katerega je bil mesec september še posebno slovesen, saj so v svet poslali zabavna jutra, polna smeha, zabave in novih, zanimivih zgodb. Poslušalce je namreč pričakal nov jutranji šov Ma kej si show s Sandijem Morelom, prvič je šel v eter prav na 31. rojstni dan Radia Robin. Sandiju so se v prvem mesecu v studiu pridružili številni zanimivi gostje iz sveta glasbe, igralstva in športa.
»Ko pomislim, da me bodo že ob šestih zjutraj s pozitivo napolnili poslušalci s svojimi zgodbami in humorjem, ni nobena ura prezgodnja,« pove. Sicer pa je njegov radijski šov že v prvem mesecu poskrbel za veliko dogajanja in nekaj res zabavnih akcij, ki so v ospredje postavile poslušalca. Od urejanja brade in frizure ob svetovnem dnevu brivcev do razvajanja s kavo ob svetovnem dnevu kave ali bogatih nagrad ob že polnoletni Robinovi zabavi, ki je tudi letos združila več kot 10 tisoč poslušalcev na travniku pred novogoriško mestno hišo. Sandi z ekipo tudi v nadaljevanju leta obljublja veliko zabave, smeha in nepozabnih situacij.