Sandra Debelak pokazala, kako nastaja Takšno je življenje: presenetilo vas bo, kje snemajo (VIDEO)

RTV Slovenija je na Instagramu objavila posnetek, v katerem igralka Sandra Debelak razkriva, kako nastaja nadaljevanka Takšno je življenje. Gledalce je popeljala za kamere, pokazala, kako se začne njen snemalni dan, in razkrila, kje nastajajo prizori iz ene od prepoznavnih lokacij v seriji – gostilne Vouk. »Pokukali smo za kulise studia, kjer nastaja nadaljevanka Takšno je življenje. Ste vedeli, da smo drugo sezono snemali tudi na Televiziji Slovenija? Tudi to je RTV,« so ob posnetku zapisali pri RTV Slovenija.

V videu Sandra Debelak gledalcem pokaže, kaj vse mora igralka opraviti, preden stopi pred kamero. Snemalni dan se začne na RTV Slovenija, kjer jo najprej čakata maska in kostum. Šele ko je pripravljena na svojo vlogo, se lahko odpravi na prizorišče snemanja. »Živijo, jaz sem Sandra Debelak. Ste se kdaj vprašali, kako nastaja Takšno je življenje? Pridite z mano, danes vam pokažem zakulisje,« pove igralka na začetku posnetka. Nato gledalce povabi v studio 1, kjer snemajo večino notranjih prizorov nove sezone.

Gostilna Vouk je v resnici televizijska kulisa

Ena od zanimivosti, ki jih razkrije Sandra Debelak, je lokacija gostilne Vouk. Čeprav je na televizijskih zaslonih videti kot prava gostilna, se v resnici skriva za vrati televizijskega studia. »Stavim, da si niste mislili, da se za temi vrati skriva gostilna Vouk. Na televiziji je videti kot prava gostilna, v resnici pa je vse postavljeno tukaj v studiu,« pojasni igralka.

Prav takšni utrinki gledalcem omogočijo vpogled v delo, ki ostane skrito, ko spremljajo končni izdelek na televizijskih zaslonih. Za prizori, ki delujejo kot del vsakdanjega življenja v izmišljeni gorenjski vasi, se namreč skrivajo scenografija, tehnična oprema in delo številnih članov ekipe.

Nadaljevanka je pritegnila veliko gledalcev

Družinska nadaljevanka Takšno je življenje je na TV Slovenija premierno prišla oktobra 2025. Zgodba spremlja družinsko zdravnico Majo Križaj, ki se preseli v manjši kraj, kjer se mora novemu okolju prilagoditi tudi njena družina. Prva sezona je po podatkih RTV Slovenija dosegla odmeven rezultat. Do konca leta 2025 si je vsaj del nadaljevanke ogledalo 49,2 odstotka prebivalcev Slovenije oziroma približno 946.800 različnih gledalcev. Na spletu je do konca istega leta zabeležila več kot pol milijona ogledov v živo in na zahtevo. Tudi v času predvajanja se je gledanost v primerjavi z obdobji, ko nadaljevanke ni bilo na sporedu, povečala.

Nadaljevanka je pritegnila tudi mlajše gledalce, stare od 15 do 24 let. Po podatkih, ki jih je objavila RTV Slovenija, se je v tej skupini delež gledanosti povečal s 5,4 na 11,8 odstotka. Po krajšem premoru se je nadaljevanje prve sezone na televizijske zaslone vrnilo februarja 2026, druga sezona pa je bila napovedana za jesen istega leta.

Kaj se skriva za televizijsko čarovnijo?

Posnetek Sandre Debelak tako razkriva še drugo plat nadaljevanke, ki jo gledalci poznajo predvsem po zgodbah in likih. Gostilna Vouk, ki je v seriji videti kot običajen kraj druženja, je v resnici skrbno pripravljena kulisa v studiu. Prav vpogled v takšne podrobnosti gledalcem pokaže, koliko načrtovanja in dela je potrebnega, da televizijski prizori na zaslonu delujejo čim bolj prepričljivo.