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Sanja Grohar delila fotografijo iz porodnišnice: »Bolečina je bila precej močnejša kot pri prvem porodu« (FOTO)

Sledilcem je zaupala, kako hitro je na svet prijokal Valentin, ter razkrila, kako sta starejšega sina pripravila na prihod mlajšega bratca.
Sanja Grohar. FOTO: Instagram

Sanja Grohar. FOTO: Instagram

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

Sanja Grohar. FOTO: Instagram
Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona
K. G.
 18. 7. 2026 | 13:02
2:16
A+A-

Sanja Grohar je ob tretjem rojstnem dnevu mlajšega sina Valentina na družbenih omrežjih objavila fotografijo, nastalo v porodnišnici, ob njej pa opisala svojo izkušnjo drugega poroda. Kot je zapisala, je bil ta bistveno hitrejši od prvega, a zaradi tega tudi precej bolj intenziven.

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

»Medtem ko sem rodila res hitro, je bila intenzivnost bolečine temu primerna. Od prihoda v porodnišnico do rojstva sta minili komaj dve uri. Vsi mi pravijo, kakšno srečo sem imela zaradi tako kratkega poroda, ampak res je, da je bila bolečina zaradi hitrosti poroda tudi precej močnejša kot pri prvem,« je zapisala. Dodala je, da se je porod razvijal zelo hitro. »Iz štirih centimetrov sem se v samo pol ure odprla na deset centimetrov, tako da je epiduralna prijela praktično šele pri iztisu.« Ob tem je hudomušno pripomnila: »Vedno se malo pošalim, da se je že pri porodu pokazal Valentinov karakter.«

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

V objavi je primerjala tudi rojstvo starejšega sina Nicolaia. »Nicolai, ki je najbolj nežen, miren fantek, je bil tudi porod tak kot on. Seveda so popadki boleli, ampak ko sem prejela epiduralno, sem počivala devet ur. Nato me je vprašala babica: 'Ste pripravljeni? Mislim, da je čas.' Porod brez kakršnekoli bolečine ali matranja. Kot v komediji,« je zapisala.

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

Ob rojstnem dnevu je delila tudi fotografijo iz porodnišnice, na kateri Nicolai prvič spoznava mlajšega bratca. Razkrila je, da sta z možem želela prihod novega družinskega člana starejšemu sinu čim bolj približati. »Ko je prišel pogledat bratca, sva mu rekla, da mu je prinesel darilo. Takrat je dobil največjega Transformer robota,« je zapisala. Da je načrt uspel, kaže tudi zadnja fotografija, na kateri bratca hodita z roko v roki. Ob njej je Sanja zapisala: »Sedaj sta pa BFF.«

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