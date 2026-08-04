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Sanja Grohar prestrašila sledilce: diagnozam ni videti konca (FOTO)

Vplivnica je pristala v bolnišnici.
Sanja Grohar. FOTO: Instagram
Sanja Grohar. FOTO: Instagram
P. K.
 4. 8. 2026 | 14:27
 4. 8. 2026 | 14:27
1:28
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Sanja Grohar je pred dnevi svoje sledilce presenetila in tudi prestrašila z objavo iz bolnišnice. Priljubljena vplivnica je na fotografiji ležala na bolniški postelji, ob njej pa je bila infuzija. Ob prizoru, ki ni ostal neopažen, je zapisala: »Few days ago ... Oh joy! Ni dovolj celiakija, laktoza ... še malo gastritisa po vrh.« Tako je razkrila, da se poleg že znanih težav s celiakijo in laktozo spopada še z gastritisom. Lepa Kranjčanka podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju ni razkrila, zato ni znano, kaj natančno jo je pripeljalo v bolnišnico in kako resne so bile težave. Iz njenega zapisa pa je razvidno, da ji zdravstvene tegobe v zadnjem obdobju ne prizanašajo. Kljub temu je novico pospremila z nekaj značilnega humorja, čeprav fotografija z infuzijo zagotovo ni bila prijetna za njene zveste sledilce.

Pred dnevi se je javila iz bolnišnice. FOTO: Instagram
Pred dnevi se je javila iz bolnišnice. FOTO: Instagram

Sanja je na družbenih omrežjih zelo dejavna, kjer redno deli utrinke iz zasebnega življenja, materinstva, mode in ustvarjanja spletnih vsebin. Tokrat je pokazala tudi manj bleščečo plat vsakdana, ki jo sicer pogosto skrivajo popolne spletne podobe. Želimo ji hitro okrevanje, čim manj zdravstvenih zapletov in veliko novih uspešnih projektov.

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