Sanjska Katarina ganjena, v solzah je zapisala: »Zlate moje punce, takih nima noben ...«

Nekoč prva »sanjska ženska«, danes pa srečna mamica bo kmalu dobila še eno dete. Katarina Hrestak Posavec je te dni zasijala v pravljičnem rožnatem okolju, ko je s svojimi najbližjimi proslavila »baby shower« ob skorajšnjem prihodu svoje druge deklice.

Katarine se številni še vedno spomnijo iz leta 2006, ko je kot temnolasa lepotica stopila v resničnostni šov Sanjska ženska. Sodelovanje je hitro prekinila, saj se je že pred začetkom snemanja zaljubila izven šova, njeno mesto pa je prevzela Nina Osenar. Čeprav ljubezen ni trajala, je Katarina nekaj let pozneje spoznala svojega življenjskega sopotnika Anžeta. Z njim je leta 2020 pozdravila rojstvo sina Kana, letos pa bo njuna družina postala še večja: pričakujeta deklico, kar je bila Katarinina velika želja.

Po več kot petih letih poskusov je veselo novico razkrila maja letos. Ganljivo je zapisala, da se ji je zgodil »čudež« in s tem dala upanje tudi drugim ženskam, ki se spopadajo s podobnimi izzivi.

Rožnato kot iz pravljice

Na Facebooku je zdaj objavila utrinke svojega pravljičnega praznovanja. Vse je bilo v znamenju rožnate barve, od dekoracij, balonov in pogrinjkov do njenega stajlinga. Nosila je kratko, nežno rožnato obleko s tančico do tal v enaki barvi, v naročju pa je držala ogromnega plišastega medveda in razkošen šopek v rožnatih, mareličnih in belih odtenkih.

Dogodek so začele sproščeno: z velnes razvajanjem ob jacuzziju v kopalnih plaščih, sledila je zdravica s penino iz rožnatih kozarcev, dan pa so zaključile s prestižnim obedom ob mizi, okrašeni z rožnatimi aranžmaji in svečami.

V objavah je ganjeno zapisala: »Najlepši baby shower na svetu! Zlate moje punce, takih nima noben. Jaz sem pa jokica.«

Na posnetkih je razkrila, da je del videoposnetka proti koncu namenoma pristrigla, saj je vključevala ime punčke, ki za zdaj ostaja skrivnost. Vse kaže, da se prihoda male princeske neizmerno veseli.