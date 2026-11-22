Se še spomnite postavnega svetlolasega mladeniča, za katerega se je pred televizijskimi kamerami potegovala množica deklet? Nekdanji Sanjski moški Blaž Kričej Režek očitno meni, da je v vseh teh letih nabral dovolj izkušenj z ženskami, da lahko zdaj o osvajanju in zmenkovanju poučuje še druge.

Predstavil je namreč svoj novi projekt The Dating Code oziroma Koda zmenkov, s katerim želi ljudem pomagati do uspešnejših romantičnih srečanj. In čeprav se marsikomu zdi, da priljubljeni nekdanji televizijski ženin z osvajanjem deklet nikoli ni imel težav, je resnica po njegovih besedah precej drugačna.

Nosil jim je rože, potem pa zaman čakal na klic

Blaž je ob predstavitvi projekta odkrito spregovoril o svojih preteklih neuspehih. Priznal je, da je bil nekoč tudi sam precej neroden pri spoznavanju deklet in da pogosto ni vedel, kako se jim približati ali kaj jim povedati. Da bi izboljšal svoje sposobnosti, je prebiral knjige, spremljal spletne ustvarjalce in preizkušal različne pristope. A pot do uspeha očitno ni bila preprosta.

»Milijonkrat mi je spodletelo,« je priznal in se spomnil tudi obdobja, ko je dekletom na prve zmenke prinašal bombonjere in rože, nato pa zaman čakal, da ga ponovno pokličejo. Danes je prepričan, da je iz teh izkušenj pridobil znanje, ki bi lahko koristilo tudi drugim.

Od prvega sporočila do izbire oblačil

Njegov program naj bi zajemal tako rekoč vse, kar je povezano z iskanjem partnerja. Udeležencem namerava svetovati, kako pristopiti do osebe, ki jim je všeč, kako začeti pogovor, kaj napisati v prvem sporočilu in kako se obnašati na zmenku. Lotil naj bi se tudi povsem praktičnih vprašanj, kot so izbira oblačil, urejenost in odločitev, kam simpatijo sploh povabiti. Nasveti ne bodo namenjeni samo moškim, ampak tudi ženskam. Blaž je na družbenih omrežjih poudaril, da privlačnost, komunikacija in uspešni zmenki niso zgolj stvar naključja oziroma sreče. Prepričan je, da obstajajo določena pravila in vzorci, ki jih je mogoče razumeti in uporabiti pri spoznavanju novih ljudi.

Tinder? Ne, hvala, raje ima Instagram

Zanimivo je, da je nekdanji Sanjski moški že v preteklosti precej odkrito govoril o svojih metodah osvajanja. Novembra lani je za Žurnal24 pojasnil, da za spoznavanje deklet ne potrebuje priljubljene aplikacije Tinder. Veliko raje uporablja Instagram, kjer lahko neposredno naveže stik z dekletom, ki mu je všeč. Njegov cilj je, da se spletno dopisovanje čim prej spremeni v srečanje v živo. Tokrat pa želi svoje znanje o prvih pristopih, pogovorih in zmenkih združiti v program, s katerim bi pomagal tudi drugim, ki v ljubezni nimajo sreče.

Blaža so slovenski gledalci spoznali leta 2022, ko je v drugi sezoni resničnostnega šova Sanjski moški iskal svojo izbranko. Po številnih zmenkih, romantičnih trenutkih in zapletih med tekmovalkami je zadnjo vrtnico namenil Kristini Miler. A ljubezenska zgodba, ki jo je spremljala vsa Slovenija, ni imela dolgega nadaljevanja. Njuno razmerje se je kmalu po koncu snemanja končalo, Blaž pa se je posvetil predvsem svoji poklicni poti v navtiki.