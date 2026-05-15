Sanjski Blaž zdaj objokuje, zakaj ni izbral Arijanne?! »Po šovu bi skupaj gradila ...« (FOTO)

Sanjski moški Blaž Kričej Rezek se je v finalni oddaji 2022 izbral Kristino Miler, kljub temu, da je dolgo v šovu kazalo, da je njegova idealna življenjska sopotnica takrat 21-letna Primorka Arijanna Sara di Palma. Blažovo srce je izbralo drugače. S Kristino sta poskusila z razmerjem, a je njuna zgodba hitro po šovu ugasnila. Zdaj je Blaž spet odprl za vprašanja sledilcev, saj je na Voyo spet mogoče spremljati ponovitve šova.

Blažu je sledilka poslala vprašanje, če se še kdaj sliši z Arijanno in ali bi spremenil odločitev in se odločil za njo? »Z Arijanno si slediva na IG, nisva pa prav posebej v stiku. Vse je ok, ni skritih dram in oba ustvarjava v svoji smeri. Že dolgo je nisem videl v živo in upam, da ji gre dobro. Če bi se danes vrnil v šov bi izbral Arijanno. Ne zato, ker je Kristina slaba oseba, ampak ker sva si v realnem svetu preveč različna. V šovu velikih stvari ne opaziš in ne veš, ker je umetno okolje, potem pa pride realnost in ugotoviš, da ni vse zlato, kar se sveti. Pri nama je zgodba razpadla praktično takoj, kar je pustilo tudi slab vtis v javnosti. Bil je kar kaos, iskreno,« je povedal Blaž.

Arijani je namenil lepe besede. »Pri Arijanni sem točno vedel, kdo je. Enaka v šovu in po njem. Pridna, ambiciozna, odprta za dogodivščine, delovna, zabavna, luštna. In iskreno, mi tak tip energije veliko bolj odgovarja. Pa še realno, če bi po šovu skupaj gradila projekte, snemala vsebine, potovala, bi “hype” trajal dlje in kdo ve, kam bi naju to pripeljalo,« je zapisal poleg pa pripel še smejkota.

Spomnimo, Blaž je Kristino izbral v finalu šova s prisrčnimi besedami: »Tebe sem prvo spoznal, prvo peljal na zmenek in ti si prva, ki sem jo tukaj poljubil. Še zdaj ne morem verjeti, koliko skupnih interesov imava, koliko stvari skupaj počneva in se imava dobro. Predstavljam si naju kot idealen par, ampak svojemu srcu ne morem ukazovati. Najtežje na svetu mi je bilo sprejeti to odločitev.«

Arijanna, čeprav nekoliko razočarana, je takrat komentirala: »Jaz sem v redu. Je neprijeten občutek, ker sem nekaj začutila do Blaža. Upala sem, da me bo izbral, a Kristina je krasno dekle.«

Blaž Rezek je zdaj razkril še, da pred šovom ni prejel nobenega medijskega treninga in da je med snemanjem vedno govoril iskreno. »Zato sem bil nekaterim všeč, drugim pa totalen idiot,« je priznal, a dodal, da ob tem ne obžaluje ničesar. Po njegovih besedah mu ni nihče polagal besed v usta, le svetovali so mu, naj se izogiba političnim temam, kar se mu zdi razumljivo.

Ko so ga vprašali, s katero kandidatko iz prve sezone ali iz hrvaškega šova Sanjski moški meni, da bi se najbolje ujel, je Blaž odgovoril, da Anastasio.