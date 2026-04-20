Sanjski Gregor Čeglaj je postal očka (FOTO)

Gregor Čeglaj, ki smo ga v Sloveniji spoznali kot protagonista prve sezone šova »Sanjski moški«, je na družbenih omrežjih delil čudovito novico – s soprogo Katlyn sta se razveselila rojstva prvega otroka. Čeprav sta še pred dobrima dvema tednoma napovedovala, da njun »največji blagoslov« prihaja čez približno mesec dni, ju je mali čudež očitno malce prehitel.

Potek dogodkov je Gregor s svojimi sledilci delil skoraj v živo. Najprej je objavil posnetek poti v porodnišnico in ob tem nekoliko negotovo, a vznemirjeno priznal: »Nekaj se dogaja, vsaj misliva tako.« Kmalu zatem se je javil neposredno iz porodne sobe, kjer je ob fotografiji svoje ljubljene zapisal, da sta pripravljena na prihod novega družinskega člana in da molita za varen porod. Čakanja je bilo hitro konec, saj je Gregor kasneje objavil fotografijo prvega skupnega trenutka, na kateri Katlyn v naročju že ljubeče pestuje novorojenčka.

Spomnimo, Gregorjeva televizijska romanca z Anjo Širovnik se je končala kmalu po finalu oddaje, srečo pa je nato našel čez lužo. V ZDA, kjer živi tudi njegov brat dvojček Uroš, si je ustvaril novo življenje in kariero. Že v času snemanja šova je poudarjal, da mu družina pomeni največ, zdaj pa je končno dočakal vlogo, ki si jo je najbolj želel. Iz objav je razvidno, da je par neizmerno srečen, njuni sledilci pa so ju zasuli s čestitkami ob vstopu v to novo poglavje.