Sanjski moški Gregor Čeglaj bo očka

Vesela novico je par sporočil z objavo videoposnetka na družbenih omrežjih, pod katerim sta zapisala: »Dojenček Čeglaj prihaja aprila 2026.«

Gregorja Čeglaja je javnost pred leti spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, kjer je zadnjo rdečo vrtnico podelil Anji Širovnik, a se ljubezen med njima ni izšla. Čeglaj se je preselil v ZDA, kjer že leta živi njegov brat Uroš Čeglaj, in se zaljubil v Američanko Katlyn.

Sanjski moški je lani skočil v zakonski jarem. FOTO: INSTAGRAM

Prvega otroka se bosta razveselila slabi dve leti po sanjski poroki na Floridi, kjer sta si v krogu ožje družine in prijateljev maja 2024 obljubila večno zvestobo. Poročila sta se na eni izmed peščenih plaž Playe Largo, kjer sta si izmenjala poročne zaobljube.