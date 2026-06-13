Sanjski par priznal: Želita si družine!

Kaja Casar in Karlo Godec tudi po koncu priljubljenega hrvaškega resničnostnega šova ostajata eden najbolj priljubljenih parov. Njuna zveza, ki se je začela pred televizijskimi kamerami, je uspešno prestala preizkus resničnega življenja, zato ne preseneča, da sledilci z zanimanjem spremljajo vsak njun korak.

Tokrat je za ugibanja poskrbel Karlo, ki se je na družbenih omrežjih pridružil enemu od priljubljenih spletnih trendov. Filter naj bi uporabnikom napovedal spol prvega otroka in leto njegovega rojstva. Rezultat je pokazal, da naj bi postal oče deklice, ta pa naj bi se rodila leta 2027. Njegova reakcija je bila več kot zgovorna. Ob prikazani napovedi se je široko nasmejal, nato pa telefon obrnil proti Kaji, ki je sedela ob njem. Kratek posnetek je med sledilci hitro sprožil val komentarjev in ugibanj. Medtem ko so nekateri prepričani, da gre zgolj za zabaven trend, so drugi v objavi prepoznali namig na morebitne načrte para za prihodnost.

Kaja se je zaradi ljubezni preselila v Zagreb, kjer sta si s Karlom ustvarila skupen dom. Večkrat sta že razkrila, da sta morala svojo zvezo po koncu snemanja več mesecev skrivati pred javnostjo, saj bi sicer razkrila razplet oddaje. Danes tega bremena nimata več, njuna ljubezenska zgodba pa se zdi močnejša kot kdaj prej. Prav zaradi njune povezanosti in skupnega življenja so številni sledilci prepričani, da je vprašanje družine le še vprašanje časa. Objava je zagotovo poskrbela za veliko pozornosti in še enkrat pokazala, da Kaja in Karlo tudi dolgo po koncu šova ostajata eden najbolj priljubljenih parov v regiji.