Šarec in Poklukar s pečenko in tenstanim krompirjem: »Nimava za burek!« (FOTO)

Objavo sta politika pospremila s šaljivim zapisom: »Nekateri pravijo, da nimava za burek. Ga ne potrebujeva, ker prisegava na pečenko in tenstan krompir. Svoboda na domač način.« Poslanca, oba iz vrst Gibanja Svobode, sta se s tem ponorčevala iz predvolilnih kritik o nesposobnosti. Marjan Šarec kot nekdanji predsednik vlade in Boštjan Poklukar kot nekdanji minister za notranje zadeve v aktualni vladi sicer za dobro obloženo mizo izgledata zelo zadovoljno, manj zadovoljni pa so komentatorji, ki so se oglasili pod objavo na družabnem omrežju Facebook.

»Na krožniku pa Špansko meso, Kitajski riž,krompir iz Egipta in zelenjava iz Italije.....domači kmet pa ne more niti goriva kupiti!« se glasi eden izmed bolj všečkanih komentarjev, ki opozarjajo, da je stanje za domačo slovensko mizo v resnici vse prej kot rožnato. Kar nekaj pa jih je izkazalo tudi bolj tradicionalne nazore - ker je ravno petek, poslanca pa se mastita z mesom, sta vsekakor prekršila predvelikonočni krščanski post.

Ali se jima je šala na račun očitane lastne nesposobnosti izplačala, pa bomo izvedeli že na volitvah, 22. marca.