Saša in Miha spet skupaj, to pa je razlog (FOTO)

Saša Lendero in Miha Hercog sta leta velja za enega najlepših parov na slovenski medijski sceni. Imela sta tudi enega najbolj trdnih zakonov, zato so bili njuni oboževalci povsem šokirani, ko sta pred letom in pol obelodanila, da se ločujeta. Da je bilo vse skupaj izredno težko, Saša nikoli ni skrivala, prav tako je bila iskrena, da sta se z Miho po najboljših močeh trudila, da bi njuna Aria ločitev čim manj občutila.

To jima, kot kaže, tudi uspeva, saj sta ostala v dobrih odnosih in pogosto ju lahko vidimo skupaj v javnosti. Nazadnje sta se minuli konec tedna mudila na Bledu, kjer je rojstni dan praznovala soproga štajerskega slavčka Maja Murko. Zabava je bila resnično spektakularna in na njej ni manjkalo znanih obrazov. Slavljenka je blestela v čudoviti beli obleki, Saša pa na zabavi ni bila le kot gostja, ampak je slavljenko tudi presenetila s pesmijo, zaradi katere Maja ni mogla zadrževati solza.

Saša je pozneje na družabnem omrežju objavila tudi skupno fotografijo z bivšim možem ter se pošalila, da sta z Miho globoko razmišljala. »Kontemplacija,« je zapisala k fotografiji, posneti na Majini rojstnodnevni zabavi.

O čem sta razmišljala? FOTO: Zaslonski Posnetek

Saša je slavljenko spravila v jok. FOTO: Zaslonski Posnetek