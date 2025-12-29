Saša Lendero ganila z iskrenim zapisom: »Hvaležna sem, da ga imam« (FOTO)

Ena naših najbolj uspešnih in simpatičnih glasbenic Saša Lendero je kot večina pripadnic nežnejšega spola močno navezana na svojega očeta. Franc oziroma Frenk, kot ga poznajo bližnji, Lendero je pred dnevi praznoval 77 let, kako zelo posebna in močna je njegova vez s hčerko, pa je razvidno iz zapisa, ki ga je Saša delila na družabnem omrežju ob njegovem osebnem prazniku. »Težko je povedati, koliko mi pomeni. Vedno je bil moj varen prostor. Moj največji podpornik. Od nekdaj je verjel vame – v moje talente, v mojo moč, v moje sposobnosti. Videl jih je tudi takrat, ko jih sama morda nisem. Dal mi je pogum, da sem zvesta sebi in da vedno povem svojo resnico,« je zapis začela Saša Lendero, ki o očetu govori v samih presežkih.

Od očeta se je naučila še nekaj lepega, kot je zapisala: da ne glede na to, koliko si star, vedno ostaneš otrok svojega starša. In Frenk je izredno skrben starš, kljub temu, da njegova Saša že srečala abrahama, jo vsakič, ko odide od doma, vpraša, ali je dovolj oblečena, ali ima ključ, ali je kaj pozabila, je le nekaj primerov, kako skrben je njen oče, nanizala svetlolaska. In dodala: »Čeprav sem stara že več kot 50 let, sem ob njem še vedno lahko otrok. In to je darilo, za katerega sem neizmerno hvaležna. Njegovo najglobje sporočilo, ki ga nosim s sabo v življenje, pa je preprosto in močno: Največje bogastvo so ljudje in odnosi! Vse drugo mine! Zaradi vsega tega ga izjemno spoštujem. In ga imam neizmerno rada.« Ganljiv zapis je glasbenica zaključila z željo, da bi njen »ljubi oči« dočakal še mnogo zdravih in srečnih let. »Hvaležna sem, da ga imam,« je najpomembnejšemu moškemu v svojem življenju še sporočila Saša Lendero.