Saša Lendero in Damjan Murko ponovno skupaj. Le kaj pripravljata zdaj?

Damjan Murko je na družbenem omrežju delil utrinek glasbenega srečanja s prijateljico in dolgoletno sodelavko Sašo Lendero. Ob fotografiji je razkril, da sta skupaj pripravila novo glasbeno presenečenje, ki že vzbuja zanimanje med oboževalci. Murko je zapisal, da je Saša Lendero oseba, ki je s svojim znanjem, občutkom in predanostjo soustvarjala več njegovih prepoznavnih skladb, med njimi uspešnice, kot so Srečen, ker sem moški, Mrcina in Božiček. Njuno glasbeno sodelovanje tako traja že vrsto let in je pomemben del Murkove glasbene poti.

Kot je razvidno iz njegove objave, pa njuno sodelovanje ni omejeno le na glasbo. Murko poudarja, da mu Lendero že dolgo stoji ob strani tudi zasebno, z iskrenimi nasveti in podporo, kar njun odnos še dodatno poglablja. Njuna povezava tako presega klasično avtorsko sodelovanje, saj gre za preplet prijateljstva, zaupanja in skupne ustvarjalnosti, ki se odraža tako v glasbi kot tudi v osebnem življenju. Kot je zapisal Murko, takšni ljudje niso samoumevni, temveč pravi dar.

»Včeraj sva skupaj z mojo drago prijateljico pripravila glasbeno presenečenje. Oseba, ki je s svojim znanjem, občutkom in predanostjo soustvarjala moje največje hite, Srečen, ker sem moški, Mrcina, Božiček … Ampak danes ne govorim samo o nekom, ki je soustvarjal mojo kariero. Govorim o človeku, ki je krojil tudi moje sanje. Tako v zasebnem življenju, s toplimi nasveti in iskreno podporo kot tudi v poslovnem svetu, kjer je s svojimi idejami vedno znala videti korak dlje. Takšni ljudje niso samoumevni. Takšni ljudje so dar.​«

Preberite še: