Manca in Saša prijateljstvo prelili v glasbo (VIDEO)

Saša Lendero in Manca Špik sta prvič združili glasova v skupni skladbi Na tvoji strani z močnim sporočilom o tem, da ljudem, ki jih imamo radi, stojimo ob strani. Pevki se poznata in prijateljujeta že vrsto let, o duetu pa sta se pogovarjali že dolgo. Čakali sta na pesem, ki jo bosta obe začutili kot svojo. Glasbo sta napisala Miha Hercog in Saša Lendero, pri besedilu pa je sodelovala tudi Manca. »Več ko je življenja za tabo, bolj veš, da se vsaka stvar zgodi ob pravem času. Te teme sva se dotaknili že pred mnogo leti in potem še večkrat. Vsakič sva ugotavljali, da bova zagotovo nekoč nekaj posneli, ko bo prava pesem,« pravita. Ko sta prvič slišali melodijo Na tvoji strani, sta obe začutili, da je napočil pravi trenutek. »Ni šlo za načrtovanje in odločitev v smislu, naslednjo pesem bova pa posneli skupaj, ampak za občutek in navdih.«

Vedeli sva, da želiva zapeti besede, ki bi jih lahko izrekli ljubezni svojega življenja, svojemu otroku, najboljšemu prijatelju ali staršem.

Ženski duet je prava redkost

Ženskih duetov na slovenski glasbeni sceni ni veliko. Saša in Manca menita, da smo duete pogosto vajeni povezovati z moškim in ženskim vokalom ter ljubezensko zgodbo med njima. »To je pravzaprav škoda, saj se dva ženska ali moška vokala lahko izjemno lepo prepletata. Včasih celo lažje, ker sta postavljena v podoben višinski register.« Pri takšni pesmi je treba več pozornosti nameniti besedilu. »V najini pesmi ni nikjer naslovljen ne spol ne konkretna oseba, ker je posvečena mnogim, pa vendar tistim najbolj redkim in dragocenim. Vedeli sva, da želiva zapeti besede, ki bi jih lahko izrekli ljubezni svojega življenja, svojemu otroku, najboljšemu prijatelju ali staršem.«

Ker sta obe tudi mami, ima skladba zanju poseben pomen. »Duet je v bistvu tudi pesem, ki jo pojeva svojima otrokoma. Točno to sporočilo bi jima želeli dati: vedno bom tukaj, vedno lahko računaš name. Misliva, da je to sporočilo, ki bi ga moral dobiti vsak otrok.« Tudi videospot sta zastavili tako, da poslušalcu ne narekuje ene same zgodbe. V njem razen njiju ni drugih oseb. »Nisva želeli ustvariti konkretne zgodbe. Zgodba gledalcu vedno ponudi namig, o čem naj ob pesmi razmišlja in komu naj jo nameni. Midve pa sva želeli predvsem pesem, impresijo in emocijo. Prav zato, da lahko ob njej vsakdo pomisli na svojo najbolj posebno osebo.«

Čeprav je Na tvoji strani duet, jo bosta po potrebi izvajali tudi samostojno. »Najina želja je, da bi pesem čim večkrat zapeli skupaj, a to ne bo vedno mogoče. Takšna izvedba bo nekoliko drugačna, saj je izvirnik tak, kot je, prav zato, ker sva ga zapeli skupaj.« Ob vprašanju, ali bi se v prihodnje lotili tudi bolj družbenokritične vsebine, odgovarjata: »Eden najinih zelo priljubljenih stavkov, ki si ga v šali izrečeva, kadar razmišljava o prihodnosti, je: saj sva še mladi.«

Saša ob tem spomni na manj znano skladbo Na klopi sveta, ki govori o življenju brezdomca. »Govori o človeku, ki je ves čas med množico ljudi, pa vendar nima nikogar in tudi njega nihče nima v srcu. Tudi takšna besedila lahko v sebi nosijo zelo močna čustva in zgodbe.«