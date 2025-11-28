Saša Lendero in Miha Hercog razkrila, kdaj bosta spet par (VIDEO)

Saša Lendero, ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk zabavne glasbe in Miha Hercog, glasbenik, producent in avtor številnih njenih pesmi, sta bila dolga leta par tudi v zasebnem življenju, leta 2022 pa sta se razšla. Čeprav nista več skupaj kot mož in žena, še vedno tesno sodelujeta pri glasbi, videospotih in skupnih projektih, saj se dobro razumeta in ostajata prijatelja.

Špela Grošelj, skupaj s Sašo, Miho in Sonjo Javornik trenutno komentira šov Poroka na prvi pogled. Pogosto ustvarjajo tudi zabavne vsebine za družbena omrežja.

Tokrat je Sonja Javornik na Instagramu delila posnetek, v katerem Špela Grošelj Sašo in Miho neposredno vpraša: »Kdaj bosta nazaj skupaj?« Oba v istem trenutku, na štetje ena, dva, tri, štiri, v en glas vzklikneta: »Nikoli!« in se nasmejeta. Špela ju je pred tem pohvalila, da sta še vedno videti prisrčen parček.

Sonja nato pripomni: »Ampak ko sta tako posrečena …« Miha se nasmehne in ji odgovori: »Ja, to pa sva!« Saša mu prikima in se strinja. Na vprašanje, kaj trenutno gledata, pa sta se pošalila, da pregledujeta Murkov koledar 2026. Saša je ob tem pohvalila nekdanjega partnerja: »Miha je mojster fotografije.« Miha je dodal: »Hvala, hvala. Tudi Sašo rad slikam, je zelo fotogenična in najmanj komplicira.« Saša je razložila, da se sama nerada fotografira in da so ji snemanja videospotov in fotografiranje eden izmed večjih stresov v glasbenem poslu. Ravno zato ji je lažje, ko jo slika Miha, ki jo najbolje pozna in hitro ujame, kar želi: »Miha me res dobro pozna in je vse narejeno v trenutku,« tleskne s prsti.

