Od šepetov do dokazov: Saša Lendero in Tomaž Vesel potrjujeta romanco z nežnimi trenutki na vip preprogi (FOTO)

Na vip preprogi modne revije ob 70-letnici znane slovenske modne znamke Lisca sta brez dvoma veliko pozornosti pritegnila pevka Saša Lendero in njen spremljevalec oziroma srčni izbranec, nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. O tem, da je 52-letna glasbenica že nekaj časa v razmerju z Veselom, se sicer govori že nekaj časa, a jih še nista potrdila.

Saša in Tomaž sta v modni reviji vidno uživala, po dogodku v prestolnici, ki se ga je udeležilo več sto povabljenih, pa sta si vzela čas za druženje in izmenjavo vtisov z zbranimi estradniki in obrazi iz poslovnega sveta. Pevka, ki je januarja 2023 javno oznanila, da se je ločila, ima danes z nekdanjim možem Miho Hercogom lep odnos. Poleg tega, da ju povezuje najstniška hči Aria, še vedno sodelujeta, poleti pa sta skupaj celo nastopila. »Še vedno naju veže veliko stvari, skupaj sva ustvarila veliko lepih trenutkov. Po ločitvi se je treba truditi za zdrav odnos. Tudi in predvsem zaradi otroka,« sta večkrat poudarila nekdanja zakonca, ki sta po ločitvi potrebovala več kot leto dni, da sta se privadila na novo dinamiko v odnosu.

Tomaž Vesel in Saša Lendero FOTO: Marko Delbello Ocepek

Lisca je ob svoji 70-letnici pripravila enega najbolj glamuroznih večerov pri nas. FOTO: Marko Delbello Ocepek